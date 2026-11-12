Дворец за 4 миллиона долларов: бывший топ-менеджер "Газпрома" продает поместье под Киевом

Под Киевом продается роскошное поместье за 4 миллиона долларов с двумя бассейнами, оружейной комнатой и собственным парком. Его владельцем оказался россиянин, который много лет занимал руководящие должности в структурах "Газпрома".

Как выглядит поместье бывшего топ-менеджера "Газпрома" под Киевом

В селе Иванковичи под Киевом уже несколько месяцев пытаются продать роскошную резиденцию за 4 миллиона долларов. Площадь основного дома составляет 850 квадратных метров, а на участке площадью 70 соток также расположены гостевой дом и отдельное здание для охраны, пишет "Следствие.Инфо".

В интерьерах поместья много натурального дерева, кожи и велюра. В одной из зон отдыха установлен большой стол из оникса, а в гостиных – роскошные диваны. В детских комнатах стоят кожаные кровати, а в главной спальне – большая кровать в королевском стиле. Даже в ванных комнатах расставлены кресла.

Фото АН The Capital

В доме также есть оружейная комната, собственная библиотека, бильярдная и отдельный зал для дегустации вина. Обустроены два бассейна – один внутри дома, другой под открытым небом. Кроме того, в резиденции есть сауна, а во дворе – зона для барбекю и собственный парк. Помимо продажи, поместье предлагали сдать в аренду за 7 500 долларов в месяц, однако впоследствии объявление об аренде удалили.

Кто такой Валерий Канюка и могут ли конфисковать его поместье

Владелец резиденции – 72-летний Валерий Канюка, гражданин России и бывший топ-менеджер структур "Газпрома". С 1999 года он работал в компаниях "Газпром Добыча Ямбург" и "Газпром Комплектация", где занимал руководящие должности.

В 2011 году Канюка в качестве первого заместителя генерального директора подписывал контракт в присутствии Владимира Путина. Домом он владеет с 2009 года, а часть земли принадлежит одному из его сыновей.

Недвижимость рекламировалась на сайтах по продаже недвижимости и в видеообзорах риэлтора, который впоследствии заявил, что использовал эти ролики исключительно для привлечения клиентов. Сам Канюка на запрос журналистов не ответил.

В июне 2024 года Украина ввела санкции против двух компаний, в которых ранее работал Канюка, – "Газпром Комплектации" и "Газпром Добыча Ямбург". Эксперт Татьяна Хутор пояснила, что для введения персональных санкций необходимы основания, в частности деятельность, наносящая ущерб экономической безопасности Украины. Поэтому на данный момент нет подтверждения того, что против Канюки ввели персональные санкции или что его имущество было конфисковано.