Дворец за 4 миллиона долларов: бывший топ-менеджер "Газпрома" продает поместье под Киевом

Бывший топ-менеджер "Газпрома" продает поместье под Киевом / Фото "Следствие.Инфо"
Под Киевом продается роскошное поместье за 4 миллиона долларов с двумя бассейнами, оружейной комнатой и собственным парком. Его владельцем оказался россиянин, который много лет занимал руководящие должности в структурах "Газпрома".
Как выглядит поместье бывшего топ-менеджера "Газпрома" под Киевом
В селе Иванковичи под Киевом уже несколько месяцев пытаются продать роскошную резиденцию за 4 миллиона долларов. Площадь основного дома составляет 850 квадратных метров, а на участке площадью 70 соток также расположены гостевой дом и отдельное здание для охраны, пишет "Следствие.Инфо".
В интерьерах поместья много натурального дерева, кожи и велюра. В одной из зон отдыха установлен большой стол из оникса, а в гостиных – роскошные диваны. В детских комнатах стоят кожаные кровати, а в главной спальне – большая кровать в королевском стиле. Даже в ванных комнатах расставлены кресла.
1 / 3
Фото АН The Capital
В доме также есть оружейная комната, собственная библиотека, бильярдная и отдельный зал для дегустации вина. Обустроены два бассейна – один внутри дома, другой под открытым небом. Кроме того, в резиденции есть сауна, а во дворе – зона для барбекю и собственный парк. Помимо продажи, поместье предлагали сдать в аренду за 7 500 долларов в месяц, однако впоследствии объявление об аренде удалили.
Кто такой Валерий Канюка и могут ли конфисковать его поместье
Владелец резиденции – 72-летний Валерий Канюка, гражданин России и бывший топ-менеджер структур "Газпрома". С 1999 года он работал в компаниях "Газпром Добыча Ямбург" и "Газпром Комплектация", где занимал руководящие должности.
В 2011 году Канюка в качестве первого заместителя генерального директора подписывал контракт в присутствии Владимира Путина. Домом он владеет с 2009 года, а часть земли принадлежит одному из его сыновей.
Недвижимость рекламировалась на сайтах по продаже недвижимости и в видеообзорах риэлтора, который впоследствии заявил, что использовал эти ролики исключительно для привлечения клиентов. Сам Канюка на запрос журналистов не ответил.
В июне 2024 года Украина ввела санкции против двух компаний, в которых ранее работал Канюка, – "Газпром Комплектации" и "Газпром Добыча Ямбург". Эксперт Татьяна Хутор пояснила, что для введения персональных санкций необходимы основания, в частности деятельность, наносящая ущерб экономической безопасности Украины. Поэтому на данный момент нет подтверждения того, что против Канюки ввели персональные санкции или что его имущество было конфисковано.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter