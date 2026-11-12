Палац за 4 мільйони доларів: екстопменеджер "Газпрому" продає маєток під Києвом

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Як виглядає маєток колишнього топменеджера "Газпрому" під Києвом

У селі Іванковичі під Києвом уже кілька місяців намагаються продати розкішну резиденцію за 4 мільйони доларів. Площа основного будинку становить 850 квадратних метрів, а на ділянці у 70 соток також розташовані гостьовий будинок та окрема будівля для охорони, пише "Слідство.Інфо".

В інтер'єрах маєтку багато натурального дерева, шкіри та велюру. В одній із зон відпочинку встановлений великий стіл з оніксу, а у вітальнях – розкішні дивани. У дитячих кімнатах стоять шкіряні ліжка, тоді як у головній спальні – велике ліжко в королівському стилі. Навіть у ванних кімнатах розставлені крісла.

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Фото АН The Capital

У будинку також є збройова кімната, власна бібліотека, більярдна та окрема зала для дегустації вина. Облаштовано два басейни – один усередині будинку, інший просто неба. Крім того, у резиденції є сауна, а на подвір'ї – зона барбекю та власний парк. Окрім продажу, маєток пропонували орендувати за 7 500 доларів на місяць, однак згодом оголошення про оренду видалили.

Хто такий Валерій Канюка та чи можуть конфіскувати його маєток

Власник резиденції – 72-річний Валерій Канюка, громадянин Росії та колишній топменеджер структур "Газпрому". Із 1999 року він працював у компаніях "Газпром Видобування Ямбург" та "Газпром Комплектація", де обіймав керівні посади.

У 2011 році Канюка як перший заступник генерального директора підписував контракт у присутності Володимира Путіна. Будинком він володіє з 2009 року, а частина землі належить одному з його синів.

Маєток рекламували на сайтах нерухомості та у відеооглядах рієлтора, який згодом заявив, що використовував ці ролики лише для залучення клієнтів. Сам Канюка на запит журналістів не відповів.

У червні 2024 року Україна запровадила санкції проти двох компаній, у яких раніше працював Канюка, – "Газпром Комплектації" та "Газпром Видобування Ямбург". Експертка Тетяна Хутор пояснила, що для персональних санкцій потрібні підстави, зокрема діяльність, яка завдавала шкоди економічній безпеці України. Тому нині немає підтвердження, що проти Канюки запровадили персональні санкції або що його маєток конфіскували.