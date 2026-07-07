Одна подпись может дорого обойтись: что нужно проверить в квартире у застройщика

Приемку квартиры от застройщика не стоит сводить к получению ключей. Именно во время осмотра покупатель может обнаружить недостатки и зафиксировать их до подписания акта, чтобы потом не приходилось устранять проблемы за свой счет.

Что взять с собой на приемку квартиры

На осмотр не стоит идти только с паспортом жилья, пишет 24 Канал.

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Покупателю нужны документы, с помощью которых можно сверить квартиру с ранее согласованными условиями. Прежде всего это инвестиционный или предварительный договор купли-продажи имущественных прав, приложения со спецификацией отделки и план квартиры с техническими характеристиками.

С собой стоит взять рулетку, уровень или лазерный дальномер и тестер напряжения. Так можно проверить не только общее состояние квартиры, но и то, соответствует ли она документам.

Что проверить во время осмотра

Перед подписанием акта не стоит ограничиваться беглым осмотром комнат. Сначала нужно проверить то, что после подписания документа придется долго доказывать или ремонтировать за свой счет:

стены, пол и качество стяжки;

окна, двери, фурнитуру, герметичность и отсутствие перекосов;

трубы водоснабжения и канализации, чтобы не было протечек;

электрощиток, автоматические выключатели и подключение линий;

вентиляционные каналы и наличие тяги;

счетчики, пломбы, паспорта и первоначальные показатели.

Также стоит сверить планировку и площадь квартиры с документами. Если есть расхождения, их лучше заметить сразу, а не после подписания акта.

Как фиксировать недостатки

Все неисправности или несоответствия необходимо фиксировать в письменной форме – в дефектном акте или акте замечаний. Формулировки должны быть конкретными: что именно повреждено, где это находится и в чем заключается проблема.

Недостатки стоит дополнительно запечатлеть на фото и видео, а акт должен подписать уполномоченный представитель застройщика. В документе также нужно указать сроки устранения проблем и оставить за собой право на повторный осмотр.

Если проблемы остались, не стоит подписывать акт приема-передачи с формулировкой "претензий нет". Акт лучше подписать после повторного осмотра, когда застройщик устранит зафиксированные недостатки.

Как зарегистрировать право собственности на квартиру через застройщика

После покупки квартиры в новостройке владельцам приходится проходить еще один важный этап – государственную регистрацию права собственности. Именно во время этой процедуры могут возникнуть задержки, ошибки в документах или даже отказ.