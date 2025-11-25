Даниил Гетманцев предложил расширить "еОселю": кто сможет получить жилье под 3%
- Председатель Комитета Даниил Гетманцев предложил расширить государственную программу "еОселя" на работников государственных и коммунальных учреждений, предоставляя им льготную ипотеку под 3%.
- Сейчас программой "еОселя" могут воспользоваться военнослужащие, медицинские работники, работники учебных заведений и ученые, ветераны войны, переселенцы и другие граждане без собственного жилья.
Председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев предложил расширить государственную программу "еОселя" для работников государственных и коммунальных учреждений. Инициатива была озвучена в контексте усиления системы социальной защиты и обеспечения жилищной стабильности.
Что будет предусматривать новая программа?
Изменения в "еОсели" предусматривают расширение группы украинцев, которые могут получить льготную ипотеку под 3% и с минимальным первым взносом за квартиру, пишет 24 Канал со ссылкой на соцсети Даниила Гетманцева.
В заметке народный депутат отметил, что социальные работники выполняют важную работу, но их заработная плата низкая. Большинство из них тратят от 40% дохода на аренду, что затрудняет возможность накопить на первый взнос.
Именно поэтому вопрос обеспечения жильем для этих работников является не просто социальной гарантией, а необходимым условием для стабильности всей системы социальной защиты,
– отметил в заметке Гетманцев.
Кто может воспользоваться программой сейчас?
По данным портала "Дія", в этом году программой "еОселя" и сниженной льготной ставкой 3% могут воспользоваться:
- военнослужащие;
- медицинские работники;
- работники учебных заведений;
- ученые;
Ипотекой под 7% могут воспользоваться:
- ветераны войны;
- переселенцы;
- другие граждане Украины, которые не владеют жильем.
По словам народного депутата, программа "еОселя" уже показала эффективность. За три года программой воспользовались более 20 тысяч украинцев.
Какие требования к жилью по программе "еОселя"?
Жилье, которое можно приобрести в рамках программы, должно соответствовать утвержденным параметрам:
- Площадь квартиры не должна превышать установленный норматив на количество человек в семье.
- Стоимость не должна быть выше предельных показателей, которые рассчитываются для каждого региона.
- Недвижимость должна быть введена в эксплуатацию, расположена на безопасной территории и не иметь юридических ограничений.
Важно! Запрещается покупка жилья, что является памятником архитектуры или размещено в зоне активных боевых действий. Если площадь или стоимость жилья превышает нормативные пределы, разницу заявитель покрывает собственными средствами.
Какие требования к стоимости жилья?
Стоимость жилья не должна превышать стоимость строительства для конкретного региона, умноженную на специальный коэффициент.
Для Киева, Львова, Днепра, Одессы, Харькова и областных центров действует коэффициент 2,0 и составляет 43 тысячи гривен за квадратный метр. Для городов с населением до 300 тысяч человек – 1,75.