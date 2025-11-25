Данило Гетманцев запропонував розширити "єОселю": хто зможе отримати житло під 3%

Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев запропонував розширити державну програму "єОселя" для працівників державних і комунальних установ. Ініціатива була озвучена у контексті підсилення системи соціального захисту та забезпечення житлової стабільності.

Що буде передбачати нова програма?

Зміни у "єОселі" передбачають розширення групи українців, які можуть отримати пільгову іпотеку під 3% та з мінімальним першим внеском за квартиру, пише 24 Канал з посиланням на соцмережі Данила Гетманцева.

У дописі народний депутат наголосив, що соціальні працівники виконують важливу роботу, але їхня заробітна плата низька. Більшість з них витрачають від 40% доходу на оренду, що ускладнює можливість накопичити на перший внесок.

Саме тому питання забезпечення житлом для цих працівників є не просто соціальною гарантією, а необхідною умовою для стабільності всієї системи соціального захисту,

– зазначив у дописі Гетманцев.

Хто може скористатися програмою зараз?

За даними порталу "Дія", цьогоріч програмою "єОселя" та зниженою пільговою ставкою 3% можуть скористатись:

військовослужбовці;

медичні працівники;

працівники закладів освіти;

науковці;

Іпотекою під 7% можуть скористатися:

ветерани війни;

переселенці;

інші громадяни України, які не володіють житлом.

За словами народного депутата, програма "єОселя" вже показала ефективність. За три роки програмою скористалися понад 20 тисяч українців.

Які вимоги до житла за програмою "єОселя"?

Житло, яке можна придбати в межах програми, має відповідати затвердженим параметрам:

Площа квартири не повинна перевищувати встановлений норматив на кількість осіб у сім'ї. Вартість не має бути вищою за граничні показники, які розраховуються для кожного регіону. Нерухомість повинна бути введена в експлуатацію, розташована на безпечній території та не мати юридичних обмежень.

Важливо! Забороняється купівля житла, що є пам'яткою архітектури або розміщене у зоні активних бойових дій. Якщо площа або вартість житла перевищує нормативні межі, різницю заявник покриває власними коштами.

Які вимоги до вартості житла?