"еОселю" перезапустят в 2026 году: что изменят для покупателей жилья

Программу "еОселя" в 2026 году планируют существенно обновить, чтобы расширить доступ к жилью и упростить процедуры для украинцев. Чиновники признают, что несмотря на результаты, ее потенциал до сих пор используют не полностью.

Почему решили перезапустить "еОселю"?

"еОселя" фактически остается единственным масштабным инструментом доступной ипотеки во время войны, который поддерживает и граждан, и строительный рынок, рассказал председатель Андрей Стрихарский, сообщают Новости.LIVE.

Благодаря программе тысячи украинцев уже приобрели жилье, а застройщики смогли активизировать строительство даже в сложных условиях.

В то же время правительство понимает, что эффективность программы ограничивают системные проблемы. Основными из них являются отсутствие четких правил взаимодействия между банками и застройщиками, сложные процедуры оформления и неурегулированные механизмы кредитования.

Также остаются вопросы к срокам аккредитации и организации процессов, которые часто затягивают получение ипотеки. Именно эти недостатки стали ключевой причиной подготовки изменений.

К слову, по мнению заместителя председателя правления Глобус Банка Елены Дмитриевой, основная проблема в том, что большинство квартир в новостройках не соответствуют новым условиям "еОсели". В этом году с 9 февраля по программе можно приобрести жилье, площадь которого не будет превышать норматив более чем на 10%.

Что именно изменят в программе?

В Верховной Раде уже работает специальная рабочая группа, которая готовит обновление программы. Основные изменения касаются упрощения и унификации процессов.

В частности, планируют:

ввести четкие правила для застройщиков и банков;

унифицировать требования к документам;

сократить сроки согласования заявок;

расширить доступ к программе для заемщиков.

Отдельный акцент сделают на цифровизации. Это должно уменьшить бюрократию и ускорить получение кредита.

Как это повлияет на доступность жилья?

По словам Стрихарского, обновленная "еОселя" должна стать более быстрым и понятным инструментом для украинцев, которые планируют покупку жилья. После изменений больше людей смогут воспользоваться ипотекой без лишних задержек.

Также изменения могут сделать программу более предсказуемой для участников рынка – как для банков, так и для застройщиков, что повлияет на общую стабильность жилищного сектора.

Что еще планируют ввести?