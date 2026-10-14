До 300 тысяч гривен на генераторы: правительство расширило программу "СветДом"
Правительство расширило программу "СветДом" еще на четыре области Украины. Теперь больше многоквартирных домов смогут получить государственную помощь на автономное энергоснабжение, чтобы во время отключений электричества работали лифты, отопление и водоснабжение.
В каких областях будет действовать программа "СветДом"
Программа станет доступной для жителей многоэтажных домов в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской и Сумской областях, сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.
До этого государственную помощь на установку автономных источников питания могли получить дома в Киеве, Киевской и Харьковской областях.
Важно! Подать заявку на получение средств могут объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), управляющие, жилищно-строительные и обслуживающие кооперативы.
Автономные источники питания обеспечивают работу освещения, водоснабжения, отопления, связи и лифтов во время отключений электроэнергии. Помимо расширения программы на новые регионы, правительство также усовершенствовало порядок ее реализации, однако подробности этих изменений пока не уточнили.
Напомним, в рамках программы "СветДом" можно получить от 100 до 300 тысяч гривен, в зависимости от этажности и особенностей дома. Заявку подают онлайн через портал "Дия", а полученные средства необходимо использовать в течение 45 дней.