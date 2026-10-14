У яких областях діятиме програма "СвітлоДІМ"

Програма стане доступною для мешканців багатоповерхівок у Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській та Сумській областях, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

До цього державну допомогу на встановлення автономних джерел живлення могли отримати будинки в Києві, Київській та Харківській областях.

Важливо! Подати заявку на отримання коштів можуть об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), управителі, житлово-будівельні та обслуговуючі кооперативи.

Автономні джерела живлення забезпечують роботу освітлення, водопостачання, опалення, зв'язку та ліфтів під час відключень електроенергії. Крім розширення програми на нові регіони, уряд також удосконалив порядок її реалізації, однак подробиць цих змін поки не уточнили.

Нагадаємо, за програмою "СвітлоДІМ" можна отримати від 100 до 300 тисяч гривень залежно від поверховості та особливостей будинку. Заявку подають онлайн через портал "Дія", а отримані кошти потрібно використати протягом 45 днів.