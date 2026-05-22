Почти 1800 многоэтажек получили деньги на резервное питание: что покупают жильцы

Почти 1 800 многоквартирных домов в Киеве и области уже получили финансирование по программе "СвітлоДІМ". Деньги направляют на генераторы, аккумуляторы и другое оборудование для резервного питания домов.

Сколько домов уже получили финансирование?

В Министерстве развития общин и территорий сообщили, что в мае деньги получили 1 792 многоквартирных дома.

Больше всего заявок профинансировали в Киеве и области. В столице помощь получили более 1 100 домов, еще более 680 – в Киевской области. Всего на программу подали уже более 3250 заявок.

Подать заявку могут объединения совладельцев и управляющие домов онлайн через Дию. Комиссия при Минразвития рассматривает и одобряет заявки. Использовать средства нужно за 45 дней,

– объясняет премьер-министр Юлия Свириденко.

Какую сумму могут получить дома?

Размер помощи зависит от характеристик дома. По программе можно получить от 100 до 300 тысяч гривен. Сумму определяют в зависимости от этажности дома и количества подъездов.

Чтобы присоединиться к программе, заявители должны открыть специальный банковский счет. Если одна организация управляет несколькими домами, документы нужно подавать отдельно для каждого из них. Так же отдельный счет открывают на каждый дом.

В министерстве объяснили, что перед подачей заявки нужно подготовить пакет документов:

решение о покупке оборудования;

информацию о доме;

техпаспорт или справка о этажности;

данные об уже установленных системах резервного питания, если они есть.

Какое оборудование можно приобрести и что выбирают чаще?

Участники программы сами определяют, какое оборудование покупать. Это могут быть бензиновые, дизельные или газовые генераторы, инверторы, аккумуляторы, солнечные панели и блоки управления высоковольтными батареями.

Чаще всего участники программы выбирают оборудование, которое не требует сложного обслуживания и постоянного использования горючего.

Заявки подают на:

аккумуляторы – 2797 единиц или около 37% или около 37%;

инверторы – 2458 единиц или около 33%;

солнечные панели – 832 единицы или около 11%;

блоки управления высоковольтными батареями – 793 единицы или около 11%;

генераторы различных типов – 630 единиц или около 8%.

Как получить компенсацию за поврежденное или разрушенное жилье?

Украинцы, чье жилье пострадало из-за войны, могут получить компенсацию в рамках программы "еВідновлення". Подать заявку на компенсацию могут владельцы квартир, частных, садовых и дачных домов, а также украинцы, которые приобрели жилье в новостройках.

Сначала владелец подает информационное сообщение о поврежденном имуществе. Сделать это можно через Дію, ЦНАП или нотариуса. После этого нужно открыть специальный счет "еВідновлення" в банке и подать заявление на компенсацию.

Далее жилье осматривает комиссия и фиксирует повреждения. Если обращение согласовывают, деньги поступают на специальный счет. Использовать их можно только на ремонт жилья или приобретение строительных материалов.