Программа "СвітлоДім" начала работать: кто сможет получить от 100 до 300 тысяч на генератор
- ОСМД, жилищные кооперативы и управляющие домами могут получить от 100 до 300 тысяч гривен на генераторы через программу "СвітлоДім".
- Приоритет отдается домам, которые долго без света, а заявки подаются через сервис "Дія" при условии открытия специального счета в банке.
В Украине стартовал прием заявок на новую программу поддержки многоквартирных домов. Речь идет о программе "СвітлоДім", которая создана для обеспечения энергонезависимости домов.
Кто и как может получить помощь?
Подать заявку уже могут ОСМД, жилищные и обслуживающие кооперативы, а также управляющие многоквартирных домов независимо от формы собственности, отметила Юлия Свириденко.
Первоначально поддержку будут оказывать домам, которые долго остаются без света. На первом этапе подать заявления могут жители Киева и Киевской области. Регистрация происходит онлайн через сервис Дия на сайте программы.
Государство предоставляет финансовую поддержку в размере от 100 до 300 тысяч гривен. Выплаты планируют осуществлять в течение 48 часов после одобрения заявления.
Для участия нужно открыть специальный целевой счет в "Ощадбанке" или в другом банке, который присоединится к программе. Решение о предоставлении средств принимает комиссия при Министерстве развития общин.
Важно! Средства можно использовать на закупку генераторов различных типов, аккумуляторов, инверторов, солнечных панелей и другого оборудования, необходимого для работы лифтов, насосов водоснабжения, отопления и освещения мест общего пользования, отметил Алексей Кулеба.
Какую помощь могут получить дома?
Сумма помощи определяется с учетом этажности дома и количества подъездов. Например, дома, в которых всего 6 этажей получат 100 тысяч гривен. Многоэтажки, которые насчитывают 7 – 16 этажей, могут получить 200 тысяч.
Наибольшую выплату 300 тысяч гривен получат небоскребы от 17 этажей или дома с котельными, а также дома, в которые имеют более трех подъездов и 4 этажа.