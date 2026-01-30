Програма "СвітлоДім" почала працювати: хто зможе отримати від 100 до 300 тисяч на генератор

В Україні стартував прийом заявок на нову програму підтримки багатоквартирних будинків. Йдеться про програму "СвітлоДім", яка створена для забезпечення енергонезалежності будинків.

Хто і як може отримати допомогу?

Подати заявку вже можуть ОСББ, житлові та обслуговуючі кооперативи, а також управителі багатоквартирних будинків незалежно від форми власності, зазначила Юлія Свириденко.

Дивіться також Замерзання каналізації в Києві: де в будинках можливі проблеми з трубами

Першочергово підтримку надаватимуть будинкам, які довго залишаються без світла. На першому етапі подати заяви можуть мешканці Києва та Київської області. Реєстрація відбувається онлайн через Дію на сайті програми.

Держава надає фінансову підтримку в розмірі від 100 до 300 тисяч гривень. Виплати планують здійснювати протягом 48 годин після схвалення заяви.

Для участі потрібно відкрити спеціальний цільовий рахунок в "Ощадбанку" або в іншому банку, який приєднається до програми. Рішення щодо надання коштів ухвалює комісія при Міністерстві розвитку громад.

Важливо! Кошти можна використати на закупівлю генераторів різних типів, акумуляторів, інверторів, сонячних панелей та іншого обладнання, необхідного для роботи ліфтів, насосів водопостачання, опалення й освітлення місць загального користування, зазначив Олексій Кулеба.

Яку допомогу можуть отримати будинки?