Покупка и продажа жилья дороже, чем сдаются: какие расходы часто не учитывают

При покупке или продаже квартиры большинство ориентируется только на цену жилья. На самом деле дополнительные расходы могут существенно увеличить сумму сделки и достигать десятков тысяч гривен.

Какие налоги придется заплатить при продаже?

Сумма налогов зависит от количества сделок за год, срока владения жильем и статуса продавца, объясняет эксперт по недвижимости Мила Глушак.

В некоторых случаях придется заплатить:

5% налога на доходы физических лиц – если это вторая продажа за год или жилье в собственности менее трех лет;

налога на доходы физических лиц – если это вторая продажа за год или жилье в собственности менее трех лет; 18% НДФЛ – для третьей и последующих сделок или для нерезидентов;

НДФЛ – для третьей и последующих сделок или для нерезидентов; 5% военного сбора – применяется ко всем налогооблагаемым операциям.

Например, при продаже жилья за 2 миллиона гривен налоги могут составлять около 200 тысяч гривен, то есть 5% НДФЛ и 5% военного сбора.

Однако существуют и исключения. Если владелец продает первую квартиру за календарный год и она в собственности более трех лет или досталась по наследству, налог не начисляется вообще.

Какие обязательные сборы прилагаются к сделке?

Кроме налогов, без дополнительных платежей соглашение не удостоверят. К обязательным расходам относятся:

государственная пошлина – 1% от стоимости объекта;

пенсионный сбор – также 1%, который обычно платит покупатель;

административные платежи.

Покупатели, которые впервые покупают жилье, формально могут не платить пенсионный сбор, отмечают в Верховной Раде. На практике же часть нотариусов продолжает требовать оплату взноса. Но после покупки квартиры и подписания договора можно подать заявление на возврат средств.

Сколько стоит оценка недвижимости?

Без оценки сделку также не оформят. В 2026 году можно воспользоваться бесплатной онлайн-оценкой или услугами частного оценщика.

Онлайн-сервис позволяет быстро получить результат, но не всегда учитывает состояние квартиры или дома. Если нужна более точная оценка, обращаются к специалисту.

Цены стартуют примерно от 1 500 гривен и могут достигать 3 000 – 5 000 гривен в зависимости от сложности объекта.

Сколько берут нотариусы в 2026 году?

Стоимость нотариальных услуг зависит от города и сложности сделки. Государственные нотариусы обычно дешевле, но оформление занимает больше времени. Частные работают быстрее, однако их услуги дороже.

Средние цены следующие:

в крупных городах – от 12 000 до 18 000 гривен;

в областных центрах – от 8 000 до 12 000 гривен.

В сложных случаях расходы могут вырасти до 25 000 гривен, поскольку оплачиваются также регистрация, выдержки и оформление документов.

Кто платит за все эти расходы?

Закон не определяет четкого распределения расходов между сторонами, все решают во время договоренностей. В то же время на рынке сформировалась типичная практика.

Налоги обычно платит продавец, ведь именно он получает доход. Пенсионный сбор чаще всего возлагают на покупателя. Расходы на нотариуса и государственную пошлину стороны нередко делят пополам. Продавец иногда берет часть расходов на себя, чтобы быстрее заключить сделку.

Сколько стоит оформление в 2026 году?