Регистрация жилья в 2025 году: действительно ли могут забрать квартиру или дом, если ее не пройти

Часто в сети распространяют информацию, что украинцы, которые не зарегистрируют собственное жилье в реестре, останутся без квартиры или дома. Следует знать определенную информацию, чтобы быть спокойным за свое жилье.

Почему важно регистрировать жилье, 24 Канал рассказывает со ссылкой на адвоката Романа Симутина.

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О регистрации жилья до 2013 года и после

Согласно Гражданскому кодексу Украины, человек приобретает право собственности на недвижимость только после того, как зарегистрирует ее в Реестре прав на недвижимое имущество. Если же этого не сделать, у государства вроде бы и появятся основания для того, чтобы отобрать квартиру. Однако на самом деле это формально.

Реестр заработал в 2013 году, поэтому информации о большинстве квартир, которые приватизированы или приобретены к тому времени, в базе нет. Поэтому государство якобы имеет право подать иск и забрать незарегистрированное жилье. Однако адвокат отметил, что за свою практику ни разу не видел таких решений. В будущем их также не будет. Ведь, как заметил Симутин, право собственности возникло еще до внесения изменений в Гражданский кодекс и гарантировано Конституцией.

Если говорить о ситуации после 2013 года, то если речь идет о жилье вторичного рынка, нотариус при покупке или продаже недвижимости вносит информацию в реестр. Сделку не осуществят, пока техническая документация не будет обновлена. В случае покупки жилья в новостройке человек становится владельцем квартиры на основании переданных вещных прав.



Приобретенную недвижимость следует зарегистрировать, чтобы избежать проблем / Фото Depositphoto

Почему нужно регистрировать недвижимость

Информация о квартирах, приобретенных или приватизированных до 2013 года, есть только в двух местах:

в БТИ (Бюро технической инвентаризации);

в органе местного самоуправления.

Если, например, ваш дом разбомбят, тогда вам будет очень сложно доказать право на свое жилье. Похожие случаи возникают с недвижимостью на оккупированных территориях, поскольку люди не могут доказать право собственности, потому что жилье сгорело, или они в спешке оставляли квартиру и не взяли документы,

– рассказал адвокат.

И отметил, что реестр зато "не горит", там буквально за несколько кликов и из любого уголка мира можно сформировать выписку об имуществе.

Кроме того, если не регистрировать недвижимость, приобретенную на первичном рынке, это могут сделать за вас мошенники, заручившись поддержкой недобросовестного застройщика.

"Если вы не внесли данные о квартире в реестр вещных прав это не страшно, но лучше это сделать и быть спокойным", – подытожил адвокат.