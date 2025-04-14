"Это фантастически": женщина показала, как из кладовки в маленькой квартире сделать еще одну комнату
- Молодая мама превратила кладовку в маленькой квартире в детскую спальню.
- Она поделилась процессом трансформации в тиктоке, вызвав восторг у подписчиков.
Молодая мама, по имени Челси, нашла изобретательное решение, как увеличить жилое пространство в своей маленькой квартире. Она переоборудовала обычную кладовку в детскую спальню.
Женщина очень хотела обустроить отдельную комнату для своей восьмимесячной дочери. Поскольку места в доме было мало, она взялась за переоборудование кладовки. Своим примером Челси вдохновила многих людей, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на ее тикток.
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Как молодая мама обустроила спальню из кладовки
До косметического ремонта кладовка была обычным местом для хранения верхней одежды и настольных игр. Челси решила освободить эту площадь для более рационального и продуманного использования пространства.
Я живу в однокомнатной квартире с восьмимесячным ребенком и очень хотела, чтобы у дочери было собственное пространство, где она могла бы чувствовать себя комфортно,
– поделилась молодая мама.
Первым шагом было обновление стен свежим слоем белой краски, а дальше Челси взялась за декорирование.
"Я выбрала очаровательные книжные полки в форме облаков и покрасила их в нежно-розовый цвет, чтобы добавить девчачьей атмосферы. Верхнюю часть стен украсили розовым декором, а потом наклеили милые наклейки с мишками", – рассказала женщина.
До и после переобустройства кладовки: смотрите видео
Когда отделка была готова, в спальне поставили детскую кровать, напротив установили камеру для слежения за сном.
"Замечательный результат!"
Детская комната получилась действительно волшебной. Комментаторы не могли пройти мимо, чтобы не оставить Челси немного комплиментов:
"Вы проделали невероятную работу, выглядит фантастически!", "Великолепный результат!". "Вы - молодцы. Мне очень нравится",
– написали пользователи.
Поскольку в комнате нет окна, двери остаются постоянно открытыми, чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию.