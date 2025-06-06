Время против роскоши: как сейчас выглядят особняки, которые когда-то поражали богатством и красотой

Даже роскошные дома, расположенные в самых красивых уголках мира, иногда превращаются в заброшенные здания. Причины этого могут быть разные, но они объединены одной общей чертой – величественная роскошь в конце концов уступает влиянию времени и природы.

О трех красивых, однако заброшенных имениях, 24 Канал рассказывает со ссылкой на "Фокус".

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Линневуд Холл в Пенсильвании

Линневуд Холл – неоклассический особняк в Элкинс-парке, возведен в период между 1897 и 1900 годами для Питера Аррела Брауна Вайднера – одного из самых богатых американцев и известного коллекционера искусства.

После смерти жены магнат переехал сюда вместе с сыновьями.

В поместье было 110 комнат, среди которых 55 спален, большая художественная галерея, бальный зал на 1 000 гостей, бассейн, винные погреба, ферма, а также собственная электростанция.

Расположенный на территории площадью 6,5 гектара, дом поражал своей масштабностью, изысканными деталями, элегантной мебелью и огромной коллекцией произведений искусства.

Питер Вайднер умер в 1915 году после продолжительной болезни. Его здоровье подорвала большая трагедия – в апреле 1912 года во время крушения "Титаника" погибли его старший сын Джордж Дантон Вайднер и внук Гарри Элкинс Вайднер.

В течение последующих десятилетий здание несколько раз меняло владельцев, а в 1940-х годах большую часть земельного участка продали. С 1952 года и до конца 1990-х здесь функционировала пресвитерианская семинария. А дальше имение пришло в упадок.

По состоянию на 2023 год дом находится в процессе реставрации.

Как выглядит Линневуд Холл / Фото Lynnewood Hall Preservation

Дворец Эльда в Нью-Йорке

Архитектор Люси Эббот Кейт вместе со своим мужем, предпринимателем Дэвидом Аберкромби, создали этот уникальный каменный дом в Оссининге, который назвали дворцом Эльда – название происходит от первых букв имен их четырех детей: Элизабет, Люси, Дэвид и Эбботт.

Строительство началось в 1925 году и продолжалось до 1927-го. Для сооружения использовали преимущественно местные материалы, в частности гранит и камень.

В доме было 25 комнат, а также четыре отдельных помещения, в частности жилье для слуг.

Архитектура дворца вдохновлена шотландскими замками – вероятно, из-за шотландского происхождения Дэвида Аберкромби. В здании есть открытый патио с камином, а также чугунные винтовые лестницы, ведущие к башне.

К сожалению, после завершения строительства семья пережила ряд трагедий: дочь Люси погибла в пожаре на фабрике, а сын Дэвид умер после несчастного случая с лошадью в Вайоминге. Вскоре от ревматизма умер и Дэвид Аберкромби.

В 1940-х годах дворец купила компания, занимавшаяся красками, однако собственность пришла в упадок.

Дом пустовал много лет после Второй мировой войны, подвергшись разрушениям от разлитой краски и пожаров. Попытки реставрации, начавшиеся с 1964 года, не увенчались успехом, и сегодня сооружение остается нежилым.

Несмотря на это, дворец Эльда привлекает историков, исследователей, ценителей заброшенных мест и ученых.

Как выглядит дворец Эльда: смотрите видео

Поместье Виндклифф в Нью-Йорке

Скрытое среди сосновых лесов в долине реки Гудзон, этот удивительный дом 1853 года, спроектирован архитектором Джорджем Вейчем, раскинулся на территории площадью 80 акров.

Владелицей поместья была Элизабет Шермерхорн Джонс. Она никогда не была замужем, но славилась как одна из самых ярких светских фигур Нью-Йорка. Женщина владела трехэтажным особняком площадью 715 квадратных метров. В доме было 9 спален, 5 ванных комнат и 4 камина - в общем 24 комнаты.

Это величественное готическое здание стало символом роскоши, что вдохновило местную элиту долины Гудзон возводить масштабные загородные дворцы. Именно из-за поместья Виндклифф, которое не скрывало своей роскоши, и появилось выражение "идти в ногу с Джонсами", что означало стремление соответствовать этому уровню жизни.

Элизабет Джонс умерла в 1876 году, а через десять лет поместье продали семье, связанной с компанией Knickerbocker Beer, за 25 тысяч долларов. По слухам, от дома до теннисных кортов проложили специальный пивной трубопровод для удобного охлаждения.

Впоследствии владельцы часто менялись, территорию делили, и, как предполагают, в 1940-х годах имение даже служило нудистским лагерем. В 1950-х здание пришло в упадок и начало зарастать.

Сегодня большая часть конструкции обвалилась, а интерьер трехэтажного кирпичного дома стал четко видимым из-за разрушения стен. Природа – деревья, растения и животные – постепенно поглощает это место.

В 2016 году поместье купили за 170 тысяч долларов братья Джон и Марк Барбони. Джон – архитектор и совладелец компании Elemental Architecture LLC в Нью-Йорке, а Марк – совладелец ресторана Hudson Clearwater в Вест-Виллидж. Они планируют восстановить то, что осталось от здания.

Вид поместья Виндклифф: смотрите видео