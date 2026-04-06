Не Ужгород и не Львов: где в 2026 году больше всего вырос спрос на аренду

Спрос на аренду жилья в Украине смещается в сторону центральных и прифронтовых регионов, тогда как западные области теряют часть арендаторов. При этом разница в стоимости остается ощутимой.

Как изменился спрос на жилье?

Весной 2026 года рынок аренды изменил динамику, и арендаторы начали выбирать жилье ближе к центру страны или в прифронтовых регионах, пишет Минфин.

Наибольший рост интереса зафиксировали сразу в нескольких областях:

Сумская – +36%;

Черкасская – +34%;

Черниговская и Херсонская – +32%;

Полтавская – +31%.

В то же время часть регионов потеряла спрос, в частности в Закарпатской области он снизился на 7%, а в Запорожской – на 5%.

Параллельно меняется и предложение, причем в отдельных областях оно растет, а в других резко сокращается. Больше всего новых объявлений появилось в Черниговской, Кировоградской, Черкасской и Черновицкой областях, тогда как в Житомирской области предложение уменьшилось на 11%, а в Запорожской – на 28%.

Где наибольший дефицит жилья?

Сочетание высокого спроса и ограниченного предложения сформировало дефицит жилья в отдельных регионах, который наиболее остро проявляется в Запорожской области. Там на одну квартиру претендуют в среднем 18 арендаторов, что создает значительную конкуренцию среди тех, кто ищет жилье.

Для сравнения в Киеве ситуация выглядит более сбалансированной, ведь на одну квартиру приходится примерно три потенциальных арендатора.

Какова стоимость аренды в прифронтовых городах?

По данным ЛУН, в прифронтовых регионах цены на аренду остаются самыми низкими в Украине, хотя динамика отличается в зависимости от города.

У Харькове медианная стоимость однокомнатной квартиры составляет около 6 тысяч гривен, при этом за год она выросла на 50%. У Днепре аренда стоит в среднем 11 тысяч гривен и прибавила около 5%.

Средняя стоимость аренды в Украине / Инфографика ЛУН

У Николаеве цена держится на уровне 6,5 тысячи гривен, тогда как в Сумах она составляет примерно 7 тысяч гривен и снизилась на 30%. В Кропивницком аренда однокомнатного жилья обходится арендаторам в среднем в 8 тысяч гривен, показав рост на 23%.

Как изменился рынок жилья в прифронтовых регионах?