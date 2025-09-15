Рынок недвижимости в Харькове: покупают ли там квартиры и какие теперь цены
- В Харькове изменился портрет покупателя: теперь недвижимостью интересуются преимущественно жители, которые покупают жилье по госпрограмме "еВідновлення".
- Спрос сместился с однокомнатных новых квартир на двух- и трехкомнатные, с ремонтом, мебелью и техникой.
До 2022 года покупателями в Харькове в основном были инвесторы, которые выбирали жилье на стадии строительства. За три года полномасштабного вторжения ситуация заметно изменилась – теперь это преимущественно жильцы, которые покупают квартиры по государственной программе "еВідновлення".
Если раньше в Харькове покупали однокомнатные квартиры, то теперь – двух- и трехкомнатные. Об этом рассказала член Ассоциации риэлторов Елена Ларшина, передает 24 Канал со ссылкой на Общественное.
Кто покупает квартиры в Харькове и что в спросе?
Рынок недвижимости в Харькове изменился из-за нового портрета покупателя, говорит Елена Ларшина. До начала полномасштабного вторжения большим спросом пользовались однокомнатные квартиры – так называемое экономжилье, которое покупатели выбирали на начало.
Сейчас в 70% случаев люди покупают квартиры по госпрограмме "еВідновлення" и предпочитают большие квартиры.
В большинстве эти покупатели почти не покупают квартиры в строительном состоянии – они не могут использовать свой сертификат на объект недвижимости, который еще не введен в эксплуатацию. У покупателя есть требования к жилому состоянию – хотят жилье уже в какой-то комплектации, с мебелью и техникой. Сегодня люди покупают исключительно то, что уже готово, куда можно зайти и жить,
– прокомментировала Ларшина.
Дом в Харькове / Фото Общественного
Квартиры в Харькове покупают как в центре, так и в спальных районах. На Салтовке, например, можно приобрести трехкомнатную квартиру с хорошим ремонтом за 40 – 45 тысяч долларов. В районах Новые дома и ХТЗ будет дороже – готовых квартир за 45 тысяч гривен мало.
По словам риелтора, на выбор недвижимости на выбор недвижимости локация существенно влияет – вблизи объектов критической инфраструктуры покупают "неохотно".
Где труднее всего купить и продать недвижимость в Украине?
По словам эксперта по недвижимости Дениса Шульги, Харьков как раз занимает первое место в антирейтинге. Это связано с ситуацией с безопасностью из-за полномасштабного вторжения. Рынок в этом городе как будто "заморожен", и похожая ситуация еще в нескольких городах:
- Херсоне,
- Запорожье,
- Николаеве,
- Днепре.
Там активность как покупателей, так и продавцов остается очень низкой.