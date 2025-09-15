До 2022 года покупателями в Харькове в основном были инвесторы, которые выбирали жилье на стадии строительства. За три года полномасштабного вторжения ситуация заметно изменилась – теперь это преимущественно жильцы, которые покупают квартиры по государственной программе "еВідновлення".

Если раньше в Харькове покупали однокомнатные квартиры, то теперь – двух- и трехкомнатные. Об этом рассказала член Ассоциации риэлторов Елена Ларшина, передает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

Кто покупает квартиры в Харькове и что в спросе?

Рынок недвижимости в Харькове изменился из-за нового портрета покупателя, говорит Елена Ларшина. До начала полномасштабного вторжения большим спросом пользовались однокомнатные квартиры – так называемое экономжилье, которое покупатели выбирали на начало.

Сейчас в 70% случаев люди покупают квартиры по госпрограмме "еВідновлення" и предпочитают большие квартиры.

В большинстве эти покупатели почти не покупают квартиры в строительном состоянии – они не могут использовать свой сертификат на объект недвижимости, который еще не введен в эксплуатацию. У покупателя есть требования к жилому состоянию – хотят жилье уже в какой-то комплектации, с мебелью и техникой. Сегодня люди покупают исключительно то, что уже готово, куда можно зайти и жить,

– прокомментировала Ларшина.



Дом в Харькове / Фото Общественного

Квартиры в Харькове покупают как в центре, так и в спальных районах. На Салтовке, например, можно приобрести трехкомнатную квартиру с хорошим ремонтом за 40 – 45 тысяч долларов. В районах Новые дома и ХТЗ будет дороже – готовых квартир за 45 тысяч гривен мало.

По словам риелтора, на выбор недвижимости на выбор недвижимости локация существенно влияет – вблизи объектов критической инфраструктуры покупают "неохотно".

Где труднее всего купить и продать недвижимость в Украине?

По словам эксперта по недвижимости Дениса Шульги, Харьков как раз занимает первое место в антирейтинге. Это связано с ситуацией с безопасностью из-за полномасштабного вторжения. Рынок в этом городе как будто "заморожен", и похожая ситуация еще в нескольких городах:

Херсоне,

Запорожье,

Николаеве,

Днепре.

Там активность как покупателей, так и продавцов остается очень низкой.