Якщо раніше в Харкові купували однокімнатні квартири, то тепер – дво- та трикімнатні. Про це розповіла членкиня Асоціації рієлторів Олена Ларшіна, передає 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Хто купує квартири в Харкові та що в попиті?

Ринок нерухомості в Харкові змінився через новий портрет покупця, каже Олена Ларшіна. До початку повномасштабного вторгнення більший попит мали однокімнатні квартири – так зване економжитло, яке покупці обирали на початок.

Зараз у 70% випадків люди купують квартири за держпрограмою "єВідновлення" та надають перевагу більшим квартирам.

У більшості ці покупці майже не купують квартири у будівельному стані – вони не можуть використати свій сертифікат на об'єкт нерухомості, який ще не введений в експлуатацію. У покупця є вимоги до житлового стану – хочуть житло вже у якійсь комплектації, з меблями й технікою. Сьогодні люди купують виключно те, що вже готове, куди можна зайти й жити,

Квартири в Харкові купують як у центрі, так і в спальних районах. На Салтівці, наприклад, можна придбати трикімнатну квартиру з гарним ремонтом за 40 – 45 тисяч доларів. У районах Нові будинки та ХТЗ буде дорожче – готових помешкань за 45 тисяч гривень мало.

За словами рієлторки, на вибір нерухомості локація суттєво впливає – поблизу об'єктів критичної інфраструктури купують "неохоче".

Де найважче купити та продати нерухомість в Україні?

За словами експерта з нерухомості Дениса Шульги, Харків якраз займає перше місце в антирейтингу. Це пов'язано з безпековою ситуацією через повномасштабне вторгнення. Ринок у цьому місті наче "заморожений", і схожа ситуація ще в кількох містах:

Херсоні,

Запоріжжі,

Миколаєві,

Дніпрі.

Там активність як покупців, так і продавців залишається дуже низькою.