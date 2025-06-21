Сколько стоит самая дешевая квартира с ремонтом в новостройках Киева: цена, фото

Отдельную полноценную квартиру в Киеве можно найти по цене от 20 тысяч долларов. Однако все бюджетные варианты имеют крошечную площадь или не слишком удобное расположение.

Интересно, что в Киеве минимальная цена за бюджетное жилье ниже чем во Львове. Там цены на вторичные квартиры в жилом состоянии стартуют лишь от 30 тысяч долларов, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на данные OLX.

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Какая квартира в новостройке сейчас самая дешевая

В Жулянах как раз продают новую квартиру, которая готова к заселению. Правда, завершающий этап ремонта там еще продолжается.

Это помещение хоть и крошечное, но очень бюджетное. Квартиру общей площадью 17 квадратных метров продается всего за 26 тысяч долларов.



Интерьер спальни / Фото OLX

Жилье расположено на верхнем этаже двухэтажной новостройки. Там есть спальня, отдельные мини-кухня и санузел. Правда, вид из панорамного окна – на соседний дом.

Квартира продается вместе с мебелью. На фото видно, что в спальне есть раскладной диван и стол, а на кухне – основные шкафы и рабочая поверхность.



Отдельная кухня / Фото OLX

Квартира расположена в доме, принадлежащего к жилому фонду от 2021 года. Класс жилья – эконом. В объявлении указано, что ремонт в помещении – косметический, поэтому владельцы, возможно, захотят его переделать.



Новый санузел / Фото OLX

Среди преимуществ локации автор называет хорошую транспортную развязку, магазины, торговый центр и столичный рынок рядом. Квартиру продает сам владелец, поэтому комиссию платить не придется.