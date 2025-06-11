Доступные квартиры в новостройках: в каких областях самые дешевые и просто бюджетные цены

Стоимость квадратного метра на первичном рынке продолжает расти, что делает покупку новой квартиры все более недоступной. Однако есть области, где квадрат стоит дешевле, поскольку спрос там не такой высокий, как, например, в западных регионах.

Меньше всего квадратный метр оценивают в прифронтовых и приграничных областях. Причиной является сложная ситуация с безопасностью в этих регионах, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на аналитику украинского маркетплейса DIM.RIA.

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Самые низкие цены в новостройках

Квадратный метр самый дешевый в Запорожской и Сумской областях. Самая низкая цена зафиксирована на Запорожье – это 513 долларов за квадрат. За ней следует Сумская область – со средней стоимостью 533 доллара.

Что касается Николаевской и Черниговской областей, то там цены значительно выше. Квадратный метр в среднем стоит 711 долларов и 731 доллар соответственно. К слову, на Черниговщине цена за последний месяц существенно выросла – аж на 8%.

Строительство в крупнейших городах Украины продолжается, несмотря на сложную экономическую ситуацию. Например, в 2024 году только один из девелоперов – РИЕЛ – ввел в эксплуатацию почти 2 тысячи квартир, а в 2025-м работает над проектами общей площадью более 500 тысяч квадратных метров.

"Золотая середина"

Что касается просто бюджетных предложений, то в этом сегменте рассматриваем регионы, где квадрат стоит до 800 долларов. Среди таких областей:

Тернопольская – 692 доллара;

Хмельницкая – 714 долларов;

Черкасская – 780 долларов;

Житомирская – 785 долларов.



Стоимость квадратного метра на первичном рынке / Фото DIM.RIA

Во всех других областях цена превышает 800 долларов и достигает 1,1 тысячи долларов – на Закарпатье и Львовщине.