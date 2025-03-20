Самые дешевые квартиры в Украине: где их продают и почему такие низкие цены

В городах, где наблюдаются частые обстрелы, и в регионах, расположенных неподалеку от зоны боевых действий, цены на квартиры самые дешевые. Рынок недвижимости там пока не имеет условий для восстановления.

Спрос в прифронтовых городах низкий, как и стоимость жилья. Об этом свидетельствуют данные украинских маркетплейсов недвижимости, а также комментарии местных риелторов "РБК-Украина", рассказывает 24 Канал.

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Где в Украине продают самые дешевые квартиры

По данным ЛУНа, самые низкие цены зафиксированы в Запорожье. Это неудивительно, ведь город является прифронтовым, а еще немалая площадь Запорожской области сейчас находится под оккупацией российских войск.

Однокомнатную квартиру на вторичном рынке Запорожья можно купить за 18 тысяч долларов. На первичном рынке стоимость жилья с одной комнатой составляет 27 тысяч долларов.

Цены на недвижимость упали в среднем на 50%. Например, квартиры в престижных районах, которые раньше стоили 55 тысяч долларов и более, теперь продаются за 25 – 35 тысяч. Даже объекты в новостройках значительно подешевели. Если до войны однокомнатную квартиру под ремонт трудно было найти за 25 тысяч долларов, то сейчас их можно купить за 10 – 15 тысяч,

– говорит специалистка по недвижимости из Запорожья Татьяна Нерсесян.

Рынок аренды в Запорожье также находится в кризисном состоянии. Спрос существенно снизился, что повлекло падение цен. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет всего 2 500 – 3 500 гривен в месяц.

Какие еще города являются лидерами по самым низким ценам на жилье

Кроме Запорожья, низкие цены на недвижимость зафиксированы в таких городах, как:

Краматорск и Славянск – из-за близости к линии фронта;

Николаев – из-за частых обстрелов и оттока населения;

Кривой Рог – частично из-за географического расположения и экономических факторов.

Вторичные квартиры в Николаеве / Фото Суспільного

Новостроек в Николаеве сейчас практически нет. Большинство сделок происходят на вторичном рынке. Многие николаевцы, которые продали свое жилье, инвестируют средства в недвижимость Одессы. После каждого обстрела рынок застывает на месяц или более. Однако в периоды затишья активность возрастает,

– рассказал местный риелтор Александр Сапрыга.

По мнению экспертов, стоимость жилья в этих городах формирует ситуация с безопасностью, экономические факторы и отток или возвращение населения.