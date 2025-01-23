Самый дешевый частный дом в Днепре: сколько стоит и как выглядит

Самыми дешевыми в Днепре являются дома, которые нуждаются в ремонте или те, которые продают под снос и новую застройку. Однако недорогие дома для проживания в городе также можно найти.

Сколько стоит самый дешевый дом в Днепре и как он выглядит как снаружи, так и внутри, 24 Канал рассказывает со ссылкой на объявление на OLX, которое заметило издание Днепр Оперативный.

Обратите внимание В Хмельницкой области цена на здание во время аукциона выросла в 191 тысячу раз

Бюджетный дом в Днепре

На OLX есть более тысячи объявлений о продаже частных домов в Днепре. Цены на жилье очень разные. Самыми дешевыми являются те дома, которые нужно ремонтировать, те, которые продают под снос, а также дачи.

Однако можно найти бюджетные дома и для проживания. Например, за 8 600 долларов предлагают купить трехкомнатный дом в центре Таромского (жилой район на западе Новокодакского района города Днепра).

Общая площадь помещения – 57 квадратных метров. В доме печное отопление, есть погреб и две кладовые. Площадь придомового участка – 19 соток.

Внешне, как и в середине, ремонт давно не делали. А двор требует благоустройства.

Однако здание не в критическом состоянии, поэтому его можно отремонтировать и жить там.

Как выглядит дом: Фото OLX

Средние цены на частные дома в Днепре

В Днепре цены на частные дома колеблются от 8 до 490 тысяч долларов. В продаже есть достаточно бюджетных вариантов – до 15 тысяч долларов. Кроме того, есть предложения среднего класса – 15 – 60 тысяч долларов. За элитные дома следует выложить от 60 000 долларов.

Согласно объявлениям на онлайн-платформах OLX и DIM.RIA, средняя стоимость дома в Днепре – примерно 65 тысяч долларов.