Самый длинный в мире: как выглядит дом в Луцке, который простирается на 3 километра

В Луцке расположен самый длинный дом в мире. Его длина, если учесть все ответвления, превышает 3 километра.

Дом расположен сразу на двух проспектах – Соборности и Молодежи. Историю здания рассказывает 24 Канал.

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Самый длинный дом в мире – в Луцке

Общая длина дома составляет 1,75 километра, а если учесть все ответвления, то 3 265 метров. Он объединяет 38 многоэтажек, высота которых варьируется от 5 до 9 этажей. В нем есть 120 подъездов и 3 000 квартир, в которых живут примерно 10 000 человек.

Из-за огромного размера дома и запутанного строения неместным легко заблудиться там. Чтобы преодолеть путь от начала здания до конца пешком, следует потратить примерно час, общественным транспортом это несколько остановок.



Строительство первых подъездов дома / Фото modernism.in.ua

Гуляя вдоль фасадов здания, трудно сразу осознать его масштабы. О том, что это самый длинный дом в Украине, напоминают соединительные арки и фасады отдельных блоков, возведенные в разное время.

Из-за своих размеров дом имеет несколько юридических адресов.

Если посмотреть на съемку дома с высоты птичьего полета, то этот жилой комплекс напоминает пчелиные соты. Поэтому местные и начали называть его "дом-улей".



Самый длинный дом в мире с высоты / Фото volynpost.com

Кто и когда возвел этот дом

Строительство этого масштабного жилого комплекса начали в 1969 году, а завершили у 1980. Строили дом в несколько этапов. Каждый новый блок сдавали в эксплуатацию и заселяли по мере готовности. Проект здания разработали архитекторы Ростислав Метельницкий и Василий Маловица.

Стоит отметить, что в то время такой дом в СССР был чем-то действительно невероятным. Он очень отличался от типовых зданий вроде хрущевок. Более того, даже архитекторы за рубежом не возводили такие здания.