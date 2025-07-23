Самый старый жилой дом Хмельницкого: как выглядит и когда его построили

В 60-х годах 19 века в тогдашнем Проскурове купец Гершко Маранц построил двухэтажный дом. Сейчас его считают старейшим жилым объектом, сохранившимся в Хмельницком до наших дней.

О самом древнем жилом доме Хмельницкого 24 Канал рассказывает со ссылкой на Общественное.

Читайте также Начали строить 265 лет назад: как выглядит самый старый дом Киева

Какой дом является самым старым в Хмельницком?

Кроме знаменитого рынка, в Хмельницком есть много ценных исторических зданий. Например, старейший сохранившийся в Хмельницком жилой дом, который расположен на улице Каменецкой, 16.

Двухэтажный дом возвел в 1862 году купец Гершко Маранц. На первом этаже здания были магазины, тогда как второй жилым помещением. В 1880-х годах в одном из нижних залов открыли еврейскую библиотеку.

Это здание сохраняет еще одну важную историческую особенность, скрытую под его фундаментом. В прошлом еврейские купцы часто обустраивали большие подвалы, а в Проскурове (название Хмельницкого в 1795 – 1954 годах) даже создавали подземные проходы, которые соединяли несколько сооружений. Такие подземелья служили не только складами для хранения товаров, но и становились убежищем во время погромов, спасая собственность и жизни.

Со временем, из-за развития города и прокладки новых коммуникаций, большинство этих подземных сооружений было уничтожено. Однако некоторые из них до сих пор сохраняют аутентичные сводчатые конструкции, напоминая о многослойной истории и неповторимой атмосфере старого города.



Самый старый дом в Хмельницком / Фото Общественного

Что известно о купце Маранце?

Гершко Маранц был не только влиятельным купцом, но и щедрым меценатом. Он поставлял на Подолье товары из Австро-Венгрии, владел недвижимостью в Вене и входил в список самых богатых предпринимателей Проскурова середины XIX века.

Кроме бизнес-деятельности, активно поддерживал еврейскую общину. В частности, в 1867 году предоставил бесплатное жилье местному раввину Моисею Руденскому.