Дом, дерево и вода вокруг: как выглядит самый маленький остров в мире

Самый маленький остров в мире имеет площадь всего чуть больше 300 квадратных метров. На нем расположен дом и растет дерево.

О том, где расположен остров и кто на нем живет, 24 Канал рассказывает со ссылкой на Unilad Tech.

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Какой остров является самым маленьким в мире

Остров Джаст-Рум-Энаф-Айленд (другое название – Хаб) признали самым маленьким населенным островом на Земле. Размерами он несколько больше теннисного корта. Площадь острова составляет только 307 квадратных метров.

В 1950-х годах его купила семья Сайзлендов. Они надеялись, что остров станет для них тихим местом для отдыха подальше от людей. Однако планы владельцев на спокойную жизнь остались планами. Ведь уникальная природа привлекла внимание людей. Туристы стремились увидеть остров, чтобы полюбоваться его уникальностью.

Чтобы острову предоставили титул самого маленького населенного в мире, он должен был соответствовать следующим условиям:

площадь – не менее одного квадратного фута (30,48 сантиметра),

оставаться над водой круглый год,

иметь по меньшей мере одно дерево.

Остров Хаб отвечал только первым двум требованиям. Поэтому семья посадила на нем дерево. Чтобы быть населенным, остров должен был иметь и жилье, в котором постоянно проживают. Поэтому Сайзленды построили там дом.

Кроме дома и дерева, на острове есть еще две лавочки.

Заметим, что жить на таком маленьком острове может быть и опасно. Дом рискует пострадать от наводнений и даже движения моторных лодок.

Напомним, в Ватовом море, на небольшом острове Зюдерог проживает только одна семья, которая состоит из четырех человек.

Такой вид имеет самый маленький остров в мире: смотрите видео

Что известно о его расположении

Остров является частью цепи Тысячи островов. Он расположен на реке Святого Лаврентия между островами Харт-Айленд и Эмпириал-Айл, недалеко от границы между Канадой и США.

Другими известными местами в цепи Тысячи островов являются остров Калумет, где когда-то был замок табачного магната Чарльза Г. Эмери, остров Дир, где было тайное общество "Череп и кости", а также замок Болдта, который принадлежал владельцу роскошного отеля Waldorf-Astoria на Манхэттене Джорджу Болдту.