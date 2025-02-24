Начали строить 265 лет назад: как выглядит самый старый дом Киева

Самым старым жилым домом в Киеве, который сохранился до нашего времени, считают дом купцов Нечаевых. Расположен он на Контрактовой площади, 7.

Об истории старейшего дома столицы, который возвели еще в 18 веке, рассказывает 24 Канал со ссылкой на фейсбук "Жажда: в Киеве интересно" и 5 канал.

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Возведение дома на Контрактовой

Дом купцов Нечаевых, расположен на Контрактовой площади, 7, считают старейшим жилым домом, сохранившимся до наших дней.

История дома началась в 1760 году, когда дворянин Леонтий Вишневский купил там участок. На нем стоял деревянный дом с каменным подвалом. Впоследствии здание сгорело. Поэтому в 1798 году построили уже каменный этаж, который уцелел после следующего масштабного пожара на Подоле в 1811 году. Тогда огонь уничтожил 2 тысячи домов, 12 церквей.

Второй этаж достроили полвека спустя. В таком виде дом сохранился до наших дней.



Дом Нечаевых – самое древнее жилое здание в Киеве / Фото "Информатора"

Покупка дома Нечаевым и история семьи

А в 1891 году здание купил купец Нечаев. Его семья торговала киевской кулинарной "визитной карточкой" – "Нечаевскими пряниками".

Константин Малеев – правнук кондитера Максима Нечаева – рассказал, что прадед переехал в Киев из Черниговской губернии и начал в Киеве кондитерское дело. В усадьбе выпекал брендовые пряники, которыми торговал на Контрактовой площади.

Кондитерское дело стало семейным, ведь у мужчины было 13 детей. С началом Первой мировой войны содержать производство стало сложно – нужно было платить большие налоги. Поэтому к началу 1930 годов производство свернули. Более того, девять членов семьи попали под репрессии, их расстреляли.

Как выглядит дом Нечаевых: Фото Village

Чтобы спастись, уцелевшая часть семьи Нечаев разъехалась. В 1962 году здание национализировали.

После обретения Украиной независимости потомкам купца удалось вернуть дом в свою собственность. Нынешний владелец буквально собирал дом "по частям". "Сначала квартиру, потом подвал выкупили. Сам дом такой, что с ним хлопот больше, чем толку с него. То оно нужно только мне", – смеется Константин Малеев.

До полномасштабного вторжения в доме проводили художественные и образовательные мероприятия – литературные и музыкальные вечера.