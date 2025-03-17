Пара купила "самый уродливый дом на улице": сеть восхищена его потенциалом

Пара купила дом, который называли "худшим на улице". Несмотря на то, что жилье действительно нуждается в ремонте, у него огромный потенциал.

Супруги сразу же взялись за трансформацию своего нового дома. Процесс ремонта они показывают в тиктоке, информирует 24 Канал.

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Пара купила "худший дом" в окрестностях и ремонтирует его

В сети люди часто делятся роликами с тем, как преображают свое жилье. Например, недавно пара рассказала в сети о покупке "худшего дома на улице". Его возвели еще в 1920-х годах. Однако ремонт в здании уже давно не делали.

Это просторный дом с тремя спальнями, мы сразу увидели в нем огромный потенциал,

– рассказала женщина.

По ее словам, предыдущий владелец прожил в доме примерно 70 лет. За все эти годы помещение почти не менялось.

Несмотря на то, что ремонтировать дом придется долго, новые владельцы дома не отступают от своей мечты. Только за год они полностью заменили электропроводку, установили новую систему центрального отопления, а также изменили планировку второго этажа.

"Дом очень изменился. Это лишь краткий обзор того, как он выглядел, когда мы получили ключи в апреле 2024 года", – рассказала хозяйка, обнародовав видео.

Как выглядит дом: смотрите видео

Пользователям сети дом понравился

Ролик уже посмотрели уже 359 тысяч пользователей. Он имеет более сотни восторженных комментариев.

Столько потенциала! Так интересно посмотреть, чем это закончится, удачи.

Вау, это будет невероятно.

Не могу дождаться, чтобы увидеть, что вы с этим сделаете. Я в восторге.

Надеюсь, вы не собираетесь разбирать камин в гостиной.

Такой вид дом имеет после первых ремонтных работ: смотрите видео