Вид вокруг захватывает дух: где расположен и как выглядит самый высокий дом в Европе

Самый высокий дом в Европе расположен в горном массиве Пеннинских Альп, что в Швейцарии. Она имеет интересную историю возведения.

Об оригинальной хижине рассказал автор ютуб-канала "Одной Правой" Влад Хильченко, информирует 24 Канал.

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История самого высокого дома Европы

Самым высоким домиком в Европе является Маргарита Хат – одно из крупнейших инженерных чудес в Альпах. Расположена она в горном массиве Монте-Роза на высоте 4 554 метра.

Строили этот дом на скальном выступе горы Сигналкупе – единственной относительно стабильной и пригодной к этому,

– замечает Влад Хильченко.

Строительство началось в 1890 году, когда на гору начали поднимать все необходимые материалы и вручную конструировать каркас. Завершилось сооружение хижины через 3 года. Название здание получило в честь тогдашней королевы Италии – Маргариты. Интересно, что на торжественное открытие хижины королева сама туда поднялась.

Целью сооружения здания было желание совместить альпинизм с научными исследованиями. Благодаря этой локации удалось сделать немало важных открытий, в частности в сфере высотной медицины, иммунологии, а также метеорологии и гляцеологии (наука о формах, состав, строение и свойства льда в воздухе, на земной поверхности и под землей, их распространение и процессы, происходящие в них). Исследования продолжаются до сих пор.

Невероятный вид самой высокой в Европе хижины / Скриншоты из видео "Одной Правой"

Как хижина функционирует теперь

В 1980-х годах Маргариту Хат обновили и утеплили. Теперь там размещены 70 комнат.

В 2025 году сезон походов стартовал с 21 июня и продлится до 7 сентября. В это время хижина является популярной, там останавливается много туристов. Цена койкоместа за ночь стоит от 110 евро.

Вид дома внутри / Скриншот из видео "Одной Правой"

Зато зимой здание обычно пустует. В холодное время оно функционирует больше как приют. То есть каждый желающий может там остановиться.