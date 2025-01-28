В Англии есть село, где люди до сих пор живут, как в 1920-х: там даже принимают старые деньги

Деревня Крич в Англии стала настоящим магнитом для туристов. В населенном пункте как будто остановилось время – там до сих пор царит атмосфера 1920-х годов.

В Криче можно увидеть исторические здания, трамваи всех форм и размеров, а также покататься на аттракционах. Посещение села платное, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на The Sun.

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Что интересного можно увидеть в селе, где "остановилось время"

В Криче сохранились транспортные средства разных эпох, в частности необычный трамвай с открытым верхом, который больше похож на баржу. Он до сих пор курсирует, когда на улице хорошая погода.

Ценителям исторической урбанистики стоит обратить внимание на Зал заседаний Дерби 1763 года. Фасад здания восстанавливали еще в 1970-х годах после масштабного пожара.

Интересно, что в Криче можно рассчитываться старыми пенни. Все гости села получают старые монеты в подарок – их принимает кондуктор в трамвае. Взрослым выдают один пенни, а детям – пол пенни.

Трамвай с открытой крышей курсирует / Фото Catherine Lofthouse

Сколько стоит билет

Билет на одного взрослого и четырех детей или двух взрослых и трех детей стоит около 50 фунтов (2,6 тысячи гривен). Он действителен целый год, поэтому туристы могут вернуться сюда еще. Так люди, которые живут недалеко, имеют возможность посещать аттракционы весь сезон.

Местные гиды предупреждают, что многие аттракционы расположены под открытым небом, поэтому зимой не работают. Если путешественник едет с целью покататься, то лучше планировать визит весной.