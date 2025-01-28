У Крічі можна побачити історичні будівлі, трамваї всіх форм та розмірів, а також покататися на атракціонах. Відвідування села платне, розповідає 24 Канал, посилаючись на The Sun.

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Що цікавого можна побачити в селі, де "зупинився час"

У Крічі збереглися транспортні засоби різних епох, зокрема незвичайний трамвай з відкритим верхом, який більше схожий на баржу. Він досі курсує, коли надворі гарна погода.

Поціновувачам історичної урбаністики варто звернути увагу на Зал засідань Дербі 1763 року. Фасад будівлі відновлювали ще в 1970-х роках після масштабної пожежі.

Цікаво, що в Крічі можна розраховуватися старими пенні. Усі гості села отримують старі монети в подарунок – їх приймає кондуктор у трамваї. Дорослим видають один пенні, а дітям – пів пенні.

Трамвай з відкритим дахом курсує / Фото Catherine Lofthouse

Скільки коштує квиток

Квиток на одного дорослого і чотирьох дітей або двох дорослих та трьох дітей коштує близько 50 фунтів (2,6 тисячі гривень). Він дійсний цілий рік, тому туристи можуть повернутися сюди ще. Так люди, які живуть недалеко, мають можливість відвідувати атракціони весь сезон.

Місцеві гіди попереджають, що багато атракціонів розташовані просто неба, тому взимку не працюють. Якщо мандрівник їде з метою покататися, то краще планувати візит весною.