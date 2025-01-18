Семья переехала в новый дом в другом районе города: какой сюрприз ей сделал сосед

Семья из городка Канзас-Сити недавно переехала в новый дом. Соседи хорошо приняли новых хозяев, а особенно поразил один человек.

Глава семьи Бруно рассказал, что вместе с семьей переехал в новый дом в конце ноября, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Newsweek. Первое, на что мужчина сразу обратил внимание, – это доброта и гостеприимство соседей, которые быстро дали о себе знать.

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Как новых жителей встретили соседи

Приятной неожиданностью для семьи были искренние и теплые приветствия от соседей и других местных жителей. Некоторые жители сразу пришли, чтобы познакомиться.

Мы знали, что в этом районе есть несколько семей, но то, как они нас поздравили, просто поражает. К нам постучали в дверь три соседи, чтобы представиться, причем некоторые из них были с детьми,

– рассказал Бруно.

Семья также получила приглашение в гости и даже небольшой подарок. Однако больше всего поразила сердечная записка, которую Бруно нашел в почтовом ящике через несколько недель после переезда.

Что было в записке

Новые хозяева прочитали записку накануне рождественских праздников, и это стало для них замечательным подарком.

Добро пожаловать в наш район и квартал... Мы еще не встречались, но хотим пригласить вас в гости в любое время. Знаем, что переезд может быть хлопотным, а праздники прекрасные, но никогда не бывают беззаботными, поэтому знайте, что мы рядом. Счастливых праздников,

– написал сосед.

Записка была в почтовом ящике / Фото Reddit

Бруно говорит, что не знал, чего ожидать от района, куда переезжал. Но он даже не догадывался, что столько людей будут стараться для того, чтобы его семья чувствовала себя желанной. Мужчина был так растроган, что решил поделиться запиской на популярной платформе Reddit.

Пользователи были поражены не меньше: "Это потрясающе! Так вы узнаете, что у вас замечательные соседи", "Хотелось бы, чтобы больше соседей были такими. Я только что переехал в новый штат. Мои соседи кажутся такими душными людьми".