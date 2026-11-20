За годы аренды квартиры можно потратить столько же, сколько стоит ее покупка. В одних городах Украины на это хватит 8 лет, а в других понадобится почти 20.

Где расходы на аренду быстрее всего сравняются со стоимостью квартиры

По данным исследования OLX Недвижимость для 24 Канала, в 2026 году совокупные расходы на аренду однокомнатной квартиры сравняются со стоимостью ее покупки примерно через 8–19 лет в зависимости от города.

Самый короткий срок – в Запорожье, где аренда стоит 7 тысяч гривен в месяц, а средняя стоимость покупки – 698 тысяч гривен.

В Ивано-Франковске на это потребуется около 9 лет: аренда однокомнатной квартиры стоит 22 тысячи гривен, а покупка – 2,5 миллиона гривен. В Харькове, Днепре и Ужгороде этот период составляет примерно 10 лет, хотя стоимость жилья существенно различается:

Харьков – аренда 9 тысяч гривен, покупка 1,1 миллиона гривен;

Днепр – аренда 12 тысяч гривен, покупка 1,5 миллиона гривен;

Ужгород – аренда 32 тысячи гривен, покупка 3,8 миллиона гривен.

Инфографика OLX Недвижимость

По словам эксперта OLX Недвижимость Юлии Козар, в Харькове и Запорожье спрос на жилье снижается, а предложение растет, что влияет на цены аренды и покупки. В Ужгороде и Ивано-Франковске спрос растет, а предложение сокращается, поэтому жилье дорожает. Из-за различной динамики цен периоды, когда расходы на аренду и покупку сравняются, в этих городах могут быть схожими.

В каких городах арендная плата сравняется со стоимостью квартиры только через 16–19 лет

Самый длительный период окупаемости – в Чернигове, где аренда однокомнатной квартиры стоит 7 тысяч гривен в месяц, а покупка – 1,6 миллиона гривен. При неизменной арендной плате сумма платежей достигнет стоимости квартиры примерно через 19 лет.

В Киеве и Одессе этот период составляет около 17 лет. В столице аренда однокомнатной квартиры стоит 15 тысяч гривен, а покупка – 3,1 миллиона гривен. В Одессе соответствующие цены составляют 11 тысяч гривен и 2,2 миллиона гривен. В Ровно и Житомире расходы уравняются примерно через 16 лет: аренда стоит 13 и 12 тысяч гривен, а покупка – 2,5 и 2,3 миллиона гривен соответственно.

Во Львове аренда однокомнатной квартиры стоит 25 тысяч гривен, а покупка – 3,5 миллиона гривен, поэтому затраты окупятся примерно за 12 лет. В Херсоне при арендной плате в 4 тысячи гривен и стоимости покупки в 606 тысяч гривен этот период составляет около 13 лет.

В Киеве и Одессе цены на покупку остаются относительно высокими из-за численности населения, количества рабочих мест и инвестиционной привлекательности. В то же время аренда в обоих городах подешевела по сравнению с октябрем 2025 года.

Напомним, что стоимость частных домов в Украине существенно различается в зависимости от города. Самые дешевые варианты можно найти примерно за 12 тысяч долларов, тогда как в более дорогих городах цены превышают 200 тысяч долларов.