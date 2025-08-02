В украинском законодательстве нет ограничений по количеству квартир или другой недвижимости, которой может владеть человек. Если жилье было приобретено, получено в наследство или подарено на законных основаниях, можно владеть любым количеством объектов, однако есть важный нюанс.

Детали об этом рассказывают специалисты портала "Государственные строительные нормы Украины", информирует 24 Канал.

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Сколько недвижимости можно иметь в Украине?

Как отмечают эксперты, в Украине человек может владеть неограниченным количеством недвижимости в пределах финансовых возможностей. То есть даже 15 квартир в собственности – не нарушение.

Единственное юридическое требование – каждый объект должен быть внесен в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество.

Как правильно оформить несколько объектов недвижимости?

Процедура приобретения права собственности на несколько объектов недвижимости является стандартной:

заключить договор (купли-продажи, дарения, наследства и т.д.);

заверить его у нотариуса;

зарегистрировать право собственности в Государственном реестре;

при необходимости уведомить налоговую.

Приобретение второй, третьей или пятой квартиры не требует дополнительных разрешений. Однако, если недвижимость сдается в аренду, это может заинтересовать налоговые органы, поэтому стоит вовремя декларировать доходы от сдачи в аренду.



В Украине нет ограничений по недвижимости, которой можно владеть / Фото Pexels

Могут ли иностранцы владеть недвижимостью в Украине?

Иностранные граждане имеют право покупать жилую или коммерческую недвижимость на территории Украины. Впрочем, существуют важные ограничения и условия:

сельскохозяйственную землю иностранцы покупать не могут – это запрещено законом;

необходимо иметь идентификационный код налогоплательщика в Украине;

нужно подтвердить законное происхождение средств.

Процедура оформления права собственности для иностранцев аналогична той, что действует для украинцев. Нотариус проверяет документы, источник финансирования и соблюдение требований законодательства.

Нужно ли платить налоги при владении несколькими квартирами?

Наличие нескольких квартир не предусматривает автоматического налогообложения, но налоговые обязательства могут возникнуть – особенно если превышена установленная законом площадь.

В соответствии с Налоговым кодексом Украины, налог на недвижимость уплачивается за "лишние квадратные метры":

для квартир – более 60 квадратов;

для домов – более чем 120 квадратов;

для объектов смешанного типа – более 180 квадратов.

Ставку налога устанавливает местная власть, но она не может превышать 1,5% от минимальной зарплаты за каждый "лишний" квадрат.

Если владелец сдает квартиру в аренду, он обязан: