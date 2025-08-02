Деталі про це розповідають фахівці порталу "Державні будівельні норми України", інформує 24 Канал.
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Скільки нерухомості можна мати в Україні?
Як наголошують експерти, в Україні людина може володіти необмеженою кількістю нерухомості в межах фінансових можливостей. Тобто навіть 15 квартир у власності – не порушення.
Єдина юридична вимога – кожен об'єкт повинен бути внесений до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Як правильно оформити кілька об'єктів нерухомості?
Процедура набуття права власності на кілька об'єктів нерухомості є стандартною:
- укласти договір (купівлі-продажу, дарування, спадщини тощо);
- засвідчити його у нотаріуса;
- зареєструвати право власності в Державному реєстрі;
- за необхідності повідомити податкову.
Придбання другої, третьої чи п'ятої квартири не потребує додаткових дозволів. Однак, якщо нерухомість здається в оренду, це може зацікавити податкові органи, тож варто вчасно декларувати доходи від здачі в оренду.
В Україні нема обмежень щодо нерухомості, якою можна володіти / Фото Pexels
Чи можуть іноземці володіти нерухомістю в Україні?
Іноземні громадяни мають право купувати житлову чи комерційну нерухомість на території України. Втім, існують важливі обмеження та умови:
- сільськогосподарську землю іноземці купувати не можуть – це заборонено законом;
- необхідно мати ідентифікаційний код платника податків в Україні;
- потрібно підтвердити законне походження коштів.
Процедура оформлення права власності для іноземців аналогічна тій, що діє для українців. Нотаріус перевіряє документи, джерело фінансування і дотримання вимог законодавства.
Чи потрібно сплачувати податки при володінні кількома квартирами?
Наявність декількох квартир не передбачає автоматичного оподаткування, але податкові зобов'язання можуть виникнути – особливо якщо перевищено встановлену законом площу.
Відповідно до Податкового кодексу України, податок на нерухомість сплачується за "зайві квадратні метри":
- для квартир – понад 60 квадратів;
- для будинків – більш ніж 120 квадратів;
- для об'єктів змішаного типу – понад 180 квадратів.
Ставку податку встановлює місцева влада, але вона не може перевищувати 1,5% від мінімальної зарплати за кожен "зайвий" квадрат.
Якщо власник здає квартиру в оренду, він зобов'язаний:
- подати декларацію;
- сплатити ПДФО (18%) та військовий збір (1,5%) з отриманого доходу.