Детали об этом рассказывают специалисты портала "Государственные строительные нормы Украины", информирует 24 Канал.
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Сколько недвижимости можно иметь в Украине?
Как отмечают эксперты, в Украине человек может владеть неограниченным количеством недвижимости в пределах финансовых возможностей. То есть даже 15 квартир в собственности – не нарушение.
Единственное юридическое требование – каждый объект должен быть внесен в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество.
Как правильно оформить несколько объектов недвижимости?
Процедура приобретения права собственности на несколько объектов недвижимости является стандартной:
- заключить договор (купли-продажи, дарения, наследства и т.д.);
- заверить его у нотариуса;
- зарегистрировать право собственности в Государственном реестре;
- при необходимости уведомить налоговую.
Приобретение второй, третьей или пятой квартиры не требует дополнительных разрешений. Однако, если недвижимость сдается в аренду, это может заинтересовать налоговые органы, поэтому стоит вовремя декларировать доходы от сдачи в аренду.
В Украине нет ограничений по недвижимости, которой можно владеть / Фото Pexels
Могут ли иностранцы владеть недвижимостью в Украине?
Иностранные граждане имеют право покупать жилую или коммерческую недвижимость на территории Украины. Впрочем, существуют важные ограничения и условия:
- сельскохозяйственную землю иностранцы покупать не могут – это запрещено законом;
- необходимо иметь идентификационный код налогоплательщика в Украине;
- нужно подтвердить законное происхождение средств.
Процедура оформления права собственности для иностранцев аналогична той, что действует для украинцев. Нотариус проверяет документы, источник финансирования и соблюдение требований законодательства.
Нужно ли платить налоги при владении несколькими квартирами?
Наличие нескольких квартир не предусматривает автоматического налогообложения, но налоговые обязательства могут возникнуть – особенно если превышена установленная законом площадь.
В соответствии с Налоговым кодексом Украины, налог на недвижимость уплачивается за "лишние квадратные метры":
- для квартир – более 60 квадратов;
- для домов – более чем 120 квадратов;
- для объектов смешанного типа – более 180 квадратов.
Ставку налога устанавливает местная власть, но она не может превышать 1,5% от минимальной зарплаты за каждый "лишний" квадрат.
Если владелец сдает квартиру в аренду, он обязан:
- подать декларацию;
- уплатить НДФЛ (18%) и военный сбор (1,5%) с полученного дохода.