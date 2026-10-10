В Варшаве почти вдвое дороже: сколько стоит аренда квартир в городах Польши

В октябре 2026 года стоимость аренды квартир в Польше существенно различается в зависимости от города и местоположения жилья. Дороже всего арендовать квартиру в Варшаве, тогда как в меньших городах цены значительно ниже.

Какова средняя стоимость аренды квартир в Польше в 2026 году

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в центре города в Польше составляет 2 765 злотых, а за пределами центра – 2 222 злотых. Трехкомнатную квартиру в центре можно арендовать в среднем за 4 497 злотых, тогда как за его пределами – за 3 511 злотых, пишет 24 Канал со ссылкой на данные Numbeo.

Разница в стоимости аренды зависит не только от количества комнат, но и от расположения квартиры. Также стоит учитывать, что квартиры в новых жилых комплексах стоят дороже средних показателей.

Наибольший спрос на аренду жилья сосредоточен в больших городах Польши, где больше возможностей для трудоустройства и обучения. Зато в небольших городах аренда обычно обходится дешевле, что может быть особенно выгодно для тех, кто работает удаленно.

Сколько стоит аренда жилья в крупнейших городах Польши в октябре

Дороже всего снимать жилье в Варшаве. Среди самых дорогих городов также Гданьск и Краков, где аренда превышает 3 500 злотых в месяц.

Средняя месячная стоимость аренды однокомнатной квартиры в центре города составляет:

в Варшаве – 4 600 злотых (около 53 тысяч гривен);

в Гданьске – 3 900 злотых (около 45 тысяч гривен);

в Кракове – 3 600 злотых (около 41 тысячи гривен);

во Вроцлаве – 3 300 злотых (около 38 тысяч гривен);

в Познани – 3 100 злотых (около 36 тысяч гривен);

в Катовице – 2 700 злотых (около 31 тысячи гривен);

в Лодзи – 2 300 злотых (около 26 тысяч гривен).

В то же время даже в Варшаве можно найти значительно более дешевые варианты за пределами центра – там средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет около 3 700 злотых в месяц.

Напомним, ч В Польше планируют изменить правила краткосрочной аренды квартир т с 1 января 2028 года. Жилищные общины и кооперативы смогут запрещать посуточную аренду в отдельных домах, а местные власти – ограничивать ее в определенных районах.