Аренда жилья в Карпатах: сколько придется заплатить за отдых

В этом году цены на аренду жилья в Карпатах зимой существенно зависят от расположения и формата проживания. Самые дорогие варианты расположены возле горнолыжных центров, тогда как в отдаленных населенных пунктах можно найти значительно дешевле жилье.

Какие цены на аренду жилья в Карпатах зимой 2025 года?

В начале зимнего сезона самые высокие цены на аренду жилья в Карпатах фиксируют в районах вблизи Буковеля, пишет 24 Канал со ссылкой на OLX.

В Полянице средняя стоимость аренды частного дома превышает 5 тысяч гривен за сутки. Это самый высокий показатель среди популярных карпатских курортов.

В Татарове аренда дома стоит в среднем около 4,5 тысяч гривен за сутки. В Микуличине цены ниже и составляют примерно 3,2 тысячи гривен. В Яблунице средняя стоимость аренды жилья – около 3 тысяч гривен за сутки.

В Яремче цены на аренду домов снизились по сравнению с прошлым годом и сейчас составляют около 2,5 тысячи гривен. В то же время в Славском зафиксировали резкий рост стоимости аренды, что объясняют повышенным спросом в зимний сезон.

Сколько стоит аренда отелей и баз отдыха в Карпатах?

Отели и базы отдыха остаются более доступным вариантом, чем аренда отдельных домов. Самые дорогие гостиничные номера этой зимой предлагают в Татарове, где средняя цена составляет около 4 тысяч гривен в сутки.

В Славском и Яблунице аренда номера стоит от 2 до 2,5 тысяч гривен. В Ворохте и Яремче цены на проживание значительно ниже – около 1 тысячи гривен за сутки.

Самые низкие цены на аренду жилья в Карпатах зимой фиксируют в Ясине и Воловце. Там суточная стоимость проживания стартует от 500 до 900 гривен.

Как сезонность влияет на цены на жилье в Карпатах?

Зима является высоким туристическим сезоном в Карпатах, что напрямую влияет на цены на аренду жилья. Наибольший рост стоимости приходится на период новогодних и рождественских праздников, а также на время зимних каникул, отмечают платформы для аренды жилья.

Важно! В эти даты спрос на жилье значительно превышает предложение, особенно в популярных горнолыжных курортах. После завершения праздников цены могут частично снижаться, однако остаются выше, чем в межсезонье.

Самые низкие цены на аренду жилья в Карпатах традиционно фиксируют весной и осенью. В зимний период владельцы закладывают в стоимость повышенный спрос, сезонные расходы и туристическую активность, что делает этот сезон одним из самых дорогих для отдыха в горах.

