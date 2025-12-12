Где расположена квартира?

Однокомнатная квартира расположена в районе Новая Дарница, на улице Геннадия Афанасьева, пишет 24 Канал со ссылкой на объявление DIM.RIA.

Квартира находится на 3 этаже девятиэтажки. В доме есть лифт. Это жилой массив с типичной многоэтажной застройкой советского периода.

Локация не относится к центральным или престижным, однако имеет базовую инфраструктуру. До станций метро Красный хутор и Бориспольская можно добраться наземным транспортом в пределах 15-20 минут. Владелец отмечает, что рядом есть магазины и рынок.

Как выглядит квартира внутри?

Как отметил арендодатель, квартира нуждается в ремонте. Интерьер сохранил признаки длительного пользования без обновления. Старые обои, местами заметны потертости, пол также давно не обновляли.

Кухня узкая, с устаревшей мебелью и базовой газовой плитой. Бытовая техника ограничена или отсутствует, что означает дополнительные расходы для будущего арендатора.

Санузел также без ремонта – старая плитка, изношенная сантехника, ванна советского образца. В общем квартира выглядит как жилье, которое длительное время не проходило капитального или даже косметического обновления.

Почему арендная плата настолько низкая?

Ключевая причина низкой цены – техническое и визуальное состояние жилья. Отсутствие ремонта, современной мебели и полного набора бытовой техники существенно снижает привлекательность объекта на рынке. Кроме того, квартира расположена не в центральном районе, а сам дом не имеет никаких дополнительных преимуществ, которые обычно повышают стоимость аренды.

Интересно! Еще один фактор – общая ситуация на рынке. Самые дешевые квартиры, как правило, сдают без вложений со стороны владельца, перекладывая вопрос комфорта на арендатора.

Подобная квартира может заинтересовать тех, кто ищет временное жилье с минимальными затратами или готов мириться с базовыми условиями проживания ради низкой цены.

Какая стоимость аренды в Киеве сейчас?