Оренда житла в Карпатах: скільки доведеться заплатити за відпочинок у 2025 році

Цьогоріч ціни на оренду житла в Карпатах взимку суттєво залежать від розташування та формату проживання. Найдорожчі варіанти розташовані біля гірськолижних центрів, тоді як у віддаленіших населених пунктах можна знайти значно дешевше житло.

Які ціни на оренду житла в Карпатах взимку 2025 року?

На початку зимового сезону найвищі ціни на оренду житла в Карпатах фіксують у районах поблизу Буковеля, пише 24 Канал з посиланням на OLX.

У Поляниці середня вартість оренди приватного будинку перевищує 5 тисяч гривень за добу. Це найвищий показник серед популярних карпатських курортів.

У Татарові оренда будинку коштує в середньому близько 4,5 тисячі гривень за добу. У Микуличині ціни нижчі та становлять приблизно 3,2 тисячі гривень. У Яблуниці середня вартість оренди житла – близько 3 тисяч гривень за добу.

У Яремче ціни на оренду будинків знизилися порівняно з минулим роком і зараз становлять близько 2,5 тисячі гривень. Водночас у Славському зафіксували різке зростання вартості оренди, що пояснюють підвищеним попитом у зимовий сезон.

Скільки коштує оренда готелів і баз відпочинку в Карпатах?

Готелі та бази відпочинку залишаються більш доступним варіантом, ніж оренда окремих будинків. Найдорожчі готельні номери цієї зими пропонують у Татарові, де середня ціна становить близько 4 тисяч гривень за добу.

У Славському та Яблуниці оренда номера коштує від 2 до 2,5 тисячі гривень. У Ворохті та Яремче ціни на проживання значно нижчі – близько 1 тисячі гривень за добу.

Найнижчі ціни на оренду житла в Карпатах узимку фіксують у Ясіні та Воловці. Там добова вартість проживання стартує від 500 до 900 гривень.

Як сезонність впливає на ціни на житло в Карпатах?

Зима є високим туристичним сезоном у Карпатах, що безпосередньо впливає на ціни на оренду житла. Найбільше зростання вартості припадає на період новорічних і різдвяних свят, а також на час зимових канікул, зазначають платформи для оренди житла.

Важливо! У ці дати попит на житло значно перевищує пропозицію, особливо в популярних гірськолижних курортах. Після завершення свят ціни можуть частково знижуватися, однак залишаються вищими, ніж у міжсезоння.

Найнижчі ціни на оренду житла в Карпатах традиційно фіксують навесні та восени. У зимовий період власники закладають у вартість підвищений попит, сезонні витрати та туристичну активність, що робить цей сезон одним із найдорожчих для відпочинку в горах.

