Квартиры в Тернополе подорожали на четверть: сколько стоит покупка или аренда жилья

Квартиры в Тернополе за последний год подорожали почти на четверть. При этом существенно выросла и стоимость аренды – за однокомнатную квартиру теперь придется платить более 18 тысяч гривен в месяц.

Сколько стоят квартиры на вторичном рынке Тернополя

По данным ЛУН, в октябре 2026 года медианная стоимость однокомнатной квартиры в Тернополе составляет 53 тысячи долларов. Двухкомнатная квартира стоит 78,5 тысячи долларов, трехкомнатная – 90 тысяч долларов, а четырехкомнатная – 109 тысяч долларов.

За последний год больше всего подорожали трехкомнатные квартиры – на 26%. Цены на однокомнатные квартиры выросли на 25%, а на двухкомнатные – на 21%. Одним из факторов, поддерживающих интерес к недвижимости в Тернополе, остается ситуация с безопасностью. Часть украинцев рассматривает западные города в качестве места для переезда, что влияет на спрос и стоимость жилья.

Средняя цена частного дома на вторичном рынке Тернополя составляет 130 тысяч долларов. Такое жилье привлекает покупателей возможностью обустроить автономное отопление, установить резервный источник электроэнергии и иметь собственный земельный участок.

Сколько стоит квадратный метр в новостройках Тернополя

В октябре 2026 года медианная цена квадратного метра в новостройках Тернополя составляет 42 тысячи гривен. Стоимость зависит от класса жилья:

Бизнес-класс – 63 900 гривен.

Премиум – 41 800 гривен.

Эконом – 41 100 гривен.

Комфорт – 41 000 гривен.

За последние шесть месяцев наиболее заметно подорожало жилье бизнес-класса – на 19%. В экономклассе цены выросли на 11%. При этом подорожание новостроек не обязательно означает, что желающих приобрести квартиру стало больше.

Сколько стоит аренда квартиры в Тернополе

Аренда однокомнатной квартиры в Тернополе в октябре 2026 года в среднем стоит 18 300 гривен в месяц. За двухкомнатную квартиру арендаторам придется платить около 20 800 гривен ежемесячно.

На цены влияет спрос со стороны украинцев, переезжающих из менее безопасных регионов, в то время как выбор доступных квартир остается ограниченным.

Напомним, в Ивано-Франковске за последний год также значительно подорожало жилье. Аренда однокомнатных и двухкомнатных квартир выросла на 45%, а на вторичном рынке за однокомнатную квартиру теперь просят около 49 тысяч долларов.