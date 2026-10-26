Квартиры в Тернополе подорожали на четверть: сколько стоит покупка или аренда жилья

Цены на квартиры в Тернополе выросли на четверть / Фото kvota
Квартиры в Тернополе за последний год подорожали почти на четверть. При этом существенно выросла и стоимость аренды – за однокомнатную квартиру теперь придется платить более 18 тысяч гривен в месяц.
Сколько стоят квартиры на вторичном рынке Тернополя
По данным ЛУН, в октябре 2026 года медианная стоимость однокомнатной квартиры в Тернополе составляет 53 тысячи долларов. Двухкомнатная квартира стоит 78,5 тысячи долларов, трехкомнатная – 90 тысяч долларов, а четырехкомнатная – 109 тысяч долларов.
За последний год больше всего подорожали трехкомнатные квартиры – на 26%. Цены на однокомнатные квартиры выросли на 25%, а на двухкомнатные – на 21%. Одним из факторов, поддерживающих интерес к недвижимости в Тернополе, остается ситуация с безопасностью. Часть украинцев рассматривает западные города в качестве места для переезда, что влияет на спрос и стоимость жилья.
Средняя цена частного дома на вторичном рынке Тернополя составляет 130 тысяч долларов. Такое жилье привлекает покупателей возможностью обустроить автономное отопление, установить резервный источник электроэнергии и иметь собственный земельный участок.
Сколько стоит квадратный метр в новостройках Тернополя
В октябре 2026 года медианная цена квадратного метра в новостройках Тернополя составляет 42 тысячи гривен. Стоимость зависит от класса жилья:
- Бизнес-класс – 63 900 гривен.
- Премиум – 41 800 гривен.
- Эконом – 41 100 гривен.
- Комфорт – 41 000 гривен.
За последние шесть месяцев наиболее заметно подорожало жилье бизнес-класса – на 19%. В экономклассе цены выросли на 11%. При этом подорожание новостроек не обязательно означает, что желающих приобрести квартиру стало больше.
Сколько стоит аренда квартиры в Тернополе
Аренда однокомнатной квартиры в Тернополе в октябре 2026 года в среднем стоит 18 300 гривен в месяц. За двухкомнатную квартиру арендаторам придется платить около 20 800 гривен ежемесячно.
На цены влияет спрос со стороны украинцев, переезжающих из менее безопасных регионов, в то время как выбор доступных квартир остается ограниченным.
Напомним, в Ивано-Франковске за последний год также значительно подорожало жилье. Аренда однокомнатных и двухкомнатных квартир выросла на 45%, а на вторичном рынке за однокомнатную квартиру теперь просят около 49 тысяч долларов.
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