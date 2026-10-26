Квартири в Тернополі подорожчали на чверть: скільки коштує купити чи орендувати житло

Скільки коштують квартири на вторинному ринку Тернополя

За даними ЛУН, у жовтні 2026 року медіанна вартість однокімнатної квартири в Тернополі становить 53 тисячі доларів. Двокімнатне житло коштує 78,5 тисячі доларів, трикімнатне – 90 тисяч доларів, а чотирикімнатне – 109 тисяч доларів.

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За останній рік найбільше подорожчали трикімнатні квартири – на 26%. Ціни на однокімнатне житло зросли на 25%, а на двокімнатне – на 21%. Одним із чинників, які підтримують інтерес до нерухомості в Тернополі, залишається безпекова ситуація. Частина українців розглядає західні міста для переїзду, що впливає на попит і вартість житла.

Середня ціна приватного будинку на вторинному ринку Тернополя становить 130 тисяч доларів. Таке житло приваблює покупців можливістю облаштувати автономне опалення, встановити резервне джерело електроенергії та мати власну земельну ділянку.

Скільки коштує квадратний метр у новобудовах Тернополя

У жовтні 2026 року медіанна ціна квадратного метра в новобудовах Тернополя становить 42 тисячі гривень. Вартість залежить від класу житла:

Бізнес-клас – 63 900 гривень.

Преміум – 41 800 гривень.

Економ – 41 100 гривень.

Комфорт – 41 000 гривень.

Найпомітніше за останні шість місяців подорожчало житло бізнес-класу – на 19%. В економкласі ціни зросли на 11%. При цьому подорожчання новобудов не обов'язково означає, що охочих придбати квартиру стало більше.

Скільки коштує орендувати квартиру в Тернополі

Оренда однокімнатної квартири в Тернополі у жовтні 2026 року в середньому коштує 18 300 гривень на місяць. За двокімнатне житло орендарям доведеться платити близько 20 800 гривень щомісяця.

На ціни впливає попит з боку українців, які переїжджають з менш безпечних регіонів, тоді як вибір доступних квартир залишається обмеженим.

Нагадаємо, в Івано-Франківську за останній рік також суттєво подорожчало житло. Оренда однокімнатних і двокімнатних квартир зросла на 45%, а на вторинному ринку за однокімнатне помешкання тепер просять близько 49 тисяч доларів.