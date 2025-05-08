Не Киев или Львов: где в апреле ощутимо подорожали квартиры в новостройках

В апреле в части областей зафиксировали подорожание стоимости квадратного метра в новостройках, в других наоборот удешевление. Ощутимее всего цены выросли в Житомирской области.

О том, как за последний месяц изменились цены на новостройки, где квадратный метр жилья самый дорогой, 24 Канал рассказывает со ссылкой на аналитику DIM.RIA.

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