8 мая, 18:30
Не Киев или Львов: где в апреле ощутимо подорожали квартиры в новостройках
Основні тези
- В апреле самое ощутимое подорожание стоимости квадратного метра в новостройках зафиксировали в Житомирской области.
- Есть регионы, где квадрат жилья наоборот подешевел.
В апреле в части областей зафиксировали подорожание стоимости квадратного метра в новостройках, в других наоборот удешевление. Ощутимее всего цены выросли в Житомирской области.
О том, как за последний месяц изменились цены на новостройки, где квадратный метр жилья самый дорогой, 24 Канал рассказывает со ссылкой на аналитику DIM.RIA.
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