Квадратный метр за более 11 тысяч евро: где в Германии жилье стоит дороже всего
- В Мюнхене средняя цена за квадратный метр для существующего жилья составляет 8 580 евро, а для нового жилья – 11 514 евро, что делает его самым дорогим городом в стране.
- Известно, что средняя цена на аренду 1-комнатной квартиры в центре города в Германии – 865,46 евро, а за пределами центра – 663,33 евро.
Рынок недвижимости Германии демонстрирует рост, где за год цены на жилье поднялись более чем на 4%, а Мюнхен удерживает звание самого дорогого города в стране. Поэтому аренда квартиры, или же ее покупка обойдется дороже в центре города, где рассматривается предложение.
Какие цены на аренду и за квадратный метр в Германии?
В сегменте аренды 1-комнатных и 3-комнатных квартир в Германии самыми дорогими будут те, которые расположены в центре города, передает 24 Канал со ссылкой на данные Numbeo.
Аренда квартиры на месяц:
- 1-комнатная квартира в центре города – 865,46 евро, а такая же квартира, но за пределами центра города – 663,33 евро,
- 3-комнатная квартира в центре города – 1 611,45 евро, а 3-комнатная квартира за пределами центра города – 1 239,41 евро.
Покупка квартиры:
- Цена за квадратный метр для покупки квартиры в центре города – 5 413,90 евро, а цена за квадратный метр для покупки квартиры за пределами центра – 4 222,25 евро.
Зато как отмечается на сайте Global Property Guide, в 3 квартале 2025 года средняя цена по стране на недвижимость, что уже существует, достигла 3 499 евро за квадратный метр, что на 4,4% больше, чем в предыдущем году. А средняя цена на новостройки достигла 5 570 евро, что на 4,1% больше за год.
- В рейтинге по стоимости Мюнхен является самым дорогим рынком недвижимости Германии со средней ценой в 8 580 евро за квадратный метр для существующего жилья и 11 514 евро для нового жилья.
- А вот Дортмунд остается самым доступным среди десяти городов лидеров – 2 541 евро за существующее жилье и 4 310 евро за новостройку.
Какие цены на жилье в Болгарии и Чехии?
В столице страны, Софии, средняя цена колебалась от 1 500 до 1 900 евро за квадратный метр, в зависимости от расположения, типа здания и его состояния. В то же время в некоторых районах цена могла превышать 2 000 евро за квадрат.
Город Пловдив занимает 2 место по привлекательности после Софии со средними ценами от 1 100 евро до 1 400 евро за квадратный метр. А цены в Варне колеблются от 1 200 до 1 600 евро за квадрат.
А в Чехии средняя цена по всей Чехии за квадратный метр выросла до 79 тысяч крон (156,4 тысячи гривен), то есть на 21% по сравнению с 2024 годом. Наибольший рост цены зафиксировали в городе Усти-над-Лабем, где цена поднялась до 47,3 тысячи крон за квадрат, то есть до 93,6 тысячи гривен, что на 27% больше, чем в прошлом году.