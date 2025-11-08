Квадратний метр за понад 11 тисяч євро: де в Німеччині житло коштує найдорожче

Ринок нерухомості Німеччини демонструє зростання, де за рік ціни на житло піднялися на понад 4%, а Мюнхен утримує звання найдорожчого міста в країні. Відтак оренда квартири, або ж її купівля обійдеться дорожче у центрі міста, де розглядається пропозиція.

Які ціни на оренду та за квадратний метр в Німеччині?

В сегменті оренди 1-кімнатних та 3-кімнатних квартир в Німеччині найдорожчими будуть ті, які розташовані в центрі міста, передає 24 Канал з посиланням на дані Numbeo.

Оренда квартири на місяць:

1-кімнатна квартира в центрі міста – 865,46 євро, а така ж квартира, але за межами центру міста – 663,33 євро,

3-кімнатна квартира в центрі міста – 1 611,45 євро, а 3-кімнатна квартира за межами центру міста – 1 239,41 євро.

Купівля квартири:

Ціна за квадратний метр для купівлі квартири в центрі міста – 5 413,90 євро, а ціна за квадратний метр для купівлі квартири за межами центру – 4 222,25 євро.

Натомість як зазначається на сайті Global Property Guide, у 3 кварталі 2025 року середня ціна по країні на нерухомість, що вже існує, досягла 3 499 євро за квадратний метр, що на 4,4% більше, ніж у попередньому році. А середня ціна на новобудови сягнула 5 570 євро, що на 4,1% більше за рік.

У рейтингу щодо вартості Мюнхен є найдорожчим ринком нерухомості Німеччини з середньою ціною в 8 580 євро за квадратний метр для існуючого житла та 11 514 євро для новозбудованого житла.

А от Дортмунд залишається найдоступнішим серед десяти міст лідерів – 2 541 євро за існуюче житло й 4 310 євро за новобудову.

