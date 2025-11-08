Квадратний метр за понад 11 тисяч євро: де в Німеччині житло коштує найдорожче
- В Мюнхені середня ціна за квадратний метр для існуючого житла становить 8 580 євро, а для новозбудованого житла – 11 514 євро, що робить його найдорожчим містом у країні.
- Відомо, що середня ціна на оренду 1-кімнатної квартири в центрі міста в Німеччині – 865,46 євро, а за межами центру – 663,33 євро.
Ринок нерухомості Німеччини демонструє зростання, де за рік ціни на житло піднялися на понад 4%, а Мюнхен утримує звання найдорожчого міста в країні. Відтак оренда квартири, або ж її купівля обійдеться дорожче у центрі міста, де розглядається пропозиція.
Які ціни на оренду та за квадратний метр в Німеччині?
В сегменті оренди 1-кімнатних та 3-кімнатних квартир в Німеччині найдорожчими будуть ті, які розташовані в центрі міста, передає 24 Канал з посиланням на дані Numbeo.
Оренда квартири на місяць:
- 1-кімнатна квартира в центрі міста – 865,46 євро, а така ж квартира, але за межами центру міста – 663,33 євро,
- 3-кімнатна квартира в центрі міста – 1 611,45 євро, а 3-кімнатна квартира за межами центру міста – 1 239,41 євро.
Купівля квартири:
- Ціна за квадратний метр для купівлі квартири в центрі міста – 5 413,90 євро, а ціна за квадратний метр для купівлі квартири за межами центру – 4 222,25 євро.
Натомість як зазначається на сайті Global Property Guide, у 3 кварталі 2025 року середня ціна по країні на нерухомість, що вже існує, досягла 3 499 євро за квадратний метр, що на 4,4% більше, ніж у попередньому році. А середня ціна на новобудови сягнула 5 570 євро, що на 4,1% більше за рік.
- У рейтингу щодо вартості Мюнхен є найдорожчим ринком нерухомості Німеччини з середньою ціною в 8 580 євро за квадратний метр для існуючого житла та 11 514 євро для новозбудованого житла.
- А от Дортмунд залишається найдоступнішим серед десяти міст лідерів – 2 541 євро за існуюче житло й 4 310 євро за новобудову.
Які ціни на житло в Болгарії та Чехії?
В столиці країни, Софії, середня ціна коливалася від 1 500 до 1 900 євро за квадратний метр, залежно від розташування, типу будівлі та її стану. Водночас у деяких районах ціна могла перевищувати 2 000 євро за квадрат.
Місто Пловдів посідає 2 місце за привабливістю після Софії із середніми цінами від 1 100 євро до 1 400 євро за квадратний метр. А ціни у Варні коливаються від 1 200 до 1 600 євро за квадрат.
А в Чехії натомість середня ціна по всій Чехії за квадратний метр зросла до 79 тисяч крон (156,4 тисячі гривень), тобто на 21% порівняно з 2024 роком. Найбільше зростання ціни зафіксували в місті Усті-над-Лабем, де ціна піднялася до 47,3 тисячі крон за квадрата, тобто до 93,6 тисячі гривень, що на 27% більше, ніж торік.