Строительство в 2025 году: во сколько обойдется возведение дома и как сэкономить на материалах

Иметь собственный дом остается актуальной мечтой для многих украинцев. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, интерес к загородному жилью только растет. Однако одновременно дорожают и строительные материалы.

Сколько же стоит построить дом и как можно сэкономить на материалах, 24 Канал рассказывает со ссылкой на "РБК-Украина".

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Что происходит со спросом и ценами на строительство и ремонт?

По информации OLX Недвижимость, в мае 2025 года количество желающих приобрести дом в Украине увеличилось на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В среднем на одно объявление приходилось 4,7 отклика. В то же время выросла и медианная стоимость объектов – до 2,7 миллиона гривен, что на 25% больше, чем в прошлом году.

Это привело к более активному спросу и на товары для строительства и ремонта. Только на OLX в мае было размещено более 700 тысяч объявлений по продаже таких товаров – от стройматериалов до инженерного оборудования.

После войны строительство станет одним из двигателей восстановления Украины. Но важно не только возводить дома, а создавать пространства, где хочется жить, наслаждаться комфортом и творить будущее. Понимая это, РИЕЛ уже сейчас проектирует не просто жилые комплексы, а места, которые соответствуют ценностям будущих жителей.

Каковы актуальные цены на стройматериалы и технику?

Кирпич, бетон, пеноблоки: новые – от 500 гривен, бывшие в употреблении – от 200 гривен.

Пиломатериалы: новые – примерно 1 000 гривен, бывшие в употреблении – от 200 гривен.

Металлопрокат, арматура: новые – 208 гривен, бывшие в употреблении – 400 гривен.

Коммуникационные системы . Отопление (котлы, дымоходы, теплообменники): новые – 2 500 гривен, б/у – 2 000 гривен; электрика (кабели, солнечные панели, щитки): новые – 450 гривен, бывшие в употреблении – 400 гривен; сантехника (унитазы, смесители, мойки): новые – 1 100 гривен, бывшие в употреблении – 800 гривен; вентиляция: новые – 1 000 гривен, бывшие в употреблении – 1 100 гривен.

. Отопление (котлы, дымоходы, теплообменники): новые – 2 500 гривен, б/у – 2 000 гривен; электрика (кабели, солнечные панели, щитки): новые – 450 гривен, бывшие в употреблении – 400 гривен; сантехника (унитазы, смесители, мойки): новые – 1 100 гривен, бывшие в употреблении – 800 гривен; вентиляция: новые – 1 000 гривен, бывшие в употреблении – 1 100 гривен. Ремонт и отделка. Лакокрасочные материалы: новые – 490 гривен, бывшие в употреблении – 382 гривны; обои: новые – 350 гривен, бывшие в употреблении – 250 гривен; фурнитура, окна, двери: новые – 2 700 гривен, бывшие в употреблении – 1 300 гривен.

Больше всего за год подорожали кирпич и пеноблоки – их цена удвоилась. В целом по большинству категорий рост составляет в среднем 50 – 200 гривен.



Цены на ремонт в Украине повысились / Фото Pexels

Каковы расходы на обустройство жилья?

Оформление дома также требует немалых инвестиций. Стоимость подержанной мебели в 2025 году выглядит так:

диваны - 6 000 гривен (на 700 грн дороже, чем в прошлом году);

шкафы – 3 000 гривен;

кровати – 4 000 гривен;

стулья – 1 200 гривен;

комоды - 2000 гривен.

Общий рост цен на мебель составляет от 15 до 20%, при этом диваны подорожали больше всего.

К слову, все больше украинцев выбирают подержанные строительные материалы и технику, ведь это позволяет сэкономить от 40 до 60% по сравнению с покупкой новых товаров.