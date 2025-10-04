От 1 миллиона до 34: сколько стоит жилье с видом на Карпаты
- В Карпатах можно найти жилье от 984 тысяч гривен за гуцульский деревянный дом в Розтоках до более 34 миллионов гривен за роскошный дом со СПА и бассейном в Яремче.
- Дома могут быть разной современности и размера, от небольших домов в сельских местностях до больших имений со всеми удобствами неподалеку Буковеля.
В Карпатах купить дом можно за разную цену, ведь предложений немало – от Яремчи до Косовщины. Роскошный дом с бассейном и СПА неподалеку Буковеле обойдется дороже всего, а уютный дом с печью у горной реки можно купить по цене среднего авто.
Какое жилье в горах Ивано-Франковской области сейчас продается?
- Яремче, Надворнянский район
Один из самых дорогих домов, которые попался во время поиска, расположен в Яремче, проанализировал 24 Канал со ссылкой на OLX.
Цена за современный дом со СПА и крытым бассейном, общей площадью 790 квадратных метров, составляет более 34 миллионов гривен. Дом имеет 4 этажа и 11 комнат.
Интересно, что когда-то этот дом использовался как отель. Владельцы добавляют, что покупка этого места может стать инвестицией.
Двор дома, что продается в Яремче / Фото OLX
- Микуличин, Надворнянский район
В поиске также можно найти не такой роскошный, как предыдущий вариант, но современный дом в нескольких минутах от Буковеля, где есть вся мебель и техника.
Среди изюминок дома есть то, что здесь присутствует бассейн с подогревом на тепловом насосе и дровяная сауна для оздоровления и отдыха. Стоимость этого 2-этажного имения с общей площадью 169 соток – 6,6 миллиона гривен.
Небольшой и уютный дом в Микуличине / Фото OLX
- Делятин, Надворнянский район
Есть на продажу дом в селе городского тика Делятин, что также недалеко от Буковеля (40 минут езды). Его общая площадь составляет 218 квадратных метров, а количество комнат – 5. Стоимость составляет почти 1,9 миллиона гривен.
Кроме основного дома, на территории есть летняя кухня, гараж, хозяйственные постройки и погреб. Дом не новый, но есть все необходимые коммуникации.
Дом со всеми необходимыми коммуникациями в Делятине / Фото OLX
- Яворов, Косовский район
Среди живописных гор, подальше от города, можно купить дом в селе Яворов, Косовского района. Здесь до ближайшего города – 10 километров.
Дом имеет один этаж, а общая площадь составляет 150 квадратных метров. Количество комнат – 6, а цена составляет 1,8 миллиона гривен.
Настоящий карпатский дом / Фото OLX
- Розтоки, Косовский район
Настоящий гуцульский деревянный дом в центре села Розтоки, что на Косовщине, с земельным участком в 10 соток продается за 24 тысячи долларов, или же по среднему банковскому курсу, по состоянию на 3 октября, 984 тысячи гривен.
Дом в хорошем состоянии снаружи, впрочем в середине новым владельцам придется доделывать ремонт. В описании отмечается, что поблизости есть все необходимое: магазин, больница, остановки.
Кроме того, в нескольких минутах ходьбы – река и горы.
Настоящий карпатский дом в селе Розтоки / Фото OLX
- Кропивник, Калушский район
В селе Кропивник, Калушский район, есть предложение на покупку кирпичного дома, который расположен в горной местности. Его площадь составляет 87,1 квадратного метра, а площадь земельного участка под ним – 0,15 гектара.
Отопление здесь печное. Есть конюшня, стодола, шипка, дровяник и подвальное помещение. Рядом с домом протекает небольшая река. Цена за все – 26 тысяч долларов, или же 1,06 миллиона гривен.
Какая стоимость дома в селе Кропивник / Фото OLX
Какая цена на дома во Львовской области?
Средняя стоимость за дом в Славском будет дешевле, чем в Сходнице. В Сходнице цена где-то 6,3 миллиона гривен, а в Славском – 4,9 миллиона гривен.
Впрочем в Сходнице есть большое количество предложений, а самая дешевая цена стартует от 1,5 миллиона гривен за дом в 50 квадратов. В то же время новое жилье обойдется дороже – ориентировочно от 3 миллионов гривен, но без внутренней отделки и мебели.
Зато в Славском продают преимущественно коттеджи и модульные домики, а цена за дом в нежилом состоянии площадью 50 квадратов стартует от 2,3 миллиона гривен.