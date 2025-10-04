Яке житло в горах Івано-Франківщини зараз продається?

Яремче, Надвірнянський район

Один із найдорожчих будинків, які трапився під час пошуку, розташований у Яремчі, проаналізував 24 Канал з посиланням на OLX.

Ціна за сучасний будинок із СПА та критим басейном, загальною площею 790 метрів квадратних, становить понад 34 мільйони гривень. Будинок має 4 поверхи та 11 кімнат.

Цікаво, що колись цей будинок використовувався як готель. Власники додають, що купівля цього місця може стати інвестицією.



Двір будинку, що продається у Яремчі / Фото OLX

Микуличин, Надвірнянський район

У пошуку також можна знайти не такий розкішний, як попередній варіант, але сучасний будинок за декілька хвилин від Буковелю, де є усі меблі та техніка.

Серед родзинок будинку є те, що тут присутній басейн з підігрівом на тепловому насосі та дров'яна сауна для оздоровлення та відпочинку. Вартість цього 2-поверхового маєтку із загальною площею 169 соток – 6,6 мільйона гривень.



Невеликий та затишний будинок в Микуличині / Фото OLX

Делятин, Надвірнянський район

Є на продаж будинок у селі міського тику Делятин, що також неподалік Буковелю (40 хвилин їзди). Його загальна площа становить 218 метрів квадратних, а кількість кімнат – 5. Вартість складає майже 1,9 мільйона гривень.

Крім основного будинку, на території є літня кухня, гараж, господарські споруди та погріб. Будинок не новий, але є всі необхідні комунікації.



Будинок зі всіма необхідними комунікаціями в Делятині / Фото OLX

Яворів, Косівський район

Серед мальовничих гір, подалі від міста, можна купити будинок у селі Яворів, Косівського району. Тут до найближчого міста – 10 кілометрів.

Будинок має один поверх, а загальна площа складає 150 метрів квадратних. Кількість кімнат – 6, а ціна складає 1,8 мільйона гривень.



Справжній карпатський будинок / Фото OLX

Розтоки, Косівський район

Справжній гуцульський дерев'яний будинок у центрі села Розтоки, що на Косівщині, із земельною ділянкою у 10 соток продається за 24 тисячі доларів, або ж за середнім банківським курсом, станом на 3 жовтня, 984 тисячі гривень.

Будинок у хорошому стані ззовні, втім у середині новим власникам доведеться доробляти ремонт. В описі зазначається, що поблизу є все необхідне: магазин, лікарня, зупинки.

Крім того, за декілька хвилин ходьби – річка та гори.



Справжній карпатський будинок у селі Розтоки / Фото OLX

Кропивник, Калуський район

У селі Кропивник, Калуський район, є пропозиція на купівлю цегляного будинку, який розташований у гірській місцевості. Його площа становить 87,1 квадратного метра, а площа земельної ділянки під ним – 0,15 гектара.

Опалення тут пічне. Є стайня, стодола, шіпка, дровітня та підвальне приміщення. Поруч з будинком протікає невелика річка. Ціна за все – 26 тисяч доларів, або ж 1,06 мільйона гривень.



Яка вартість будинку в селі Кропивник / Фото OLX

