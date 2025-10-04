Какое жилье в горах Ивано-Франковской области сейчас продается?

Яремче, Надворнянский район

Один из самых дорогих домов, которые попался во время поиска, расположен в Яремче, проанализировал 24 Канал со ссылкой на OLX.

Цена за современный дом со СПА и крытым бассейном, общей площадью 790 квадратных метров, составляет более 34 миллионов гривен. Дом имеет 4 этажа и 11 комнат.

Интересно, что когда-то этот дом использовался как отель. Владельцы добавляют, что покупка этого места может стать инвестицией.



Двор дома, что продается в Яремче / Фото OLX

Микуличин, Надворнянский район

В поиске также можно найти не такой роскошный, как предыдущий вариант, но современный дом в нескольких минутах от Буковеля, где есть вся мебель и техника.

Среди изюминок дома есть то, что здесь присутствует бассейн с подогревом на тепловом насосе и дровяная сауна для оздоровления и отдыха. Стоимость этого 2-этажного имения с общей площадью 169 соток – 6,6 миллиона гривен.



Небольшой и уютный дом в Микуличине / Фото OLX

Делятин, Надворнянский район

Есть на продажу дом в селе городского тика Делятин, что также недалеко от Буковеля (40 минут езды). Его общая площадь составляет 218 квадратных метров, а количество комнат – 5. Стоимость составляет почти 1,9 миллиона гривен.

Кроме основного дома, на территории есть летняя кухня, гараж, хозяйственные постройки и погреб. Дом не новый, но есть все необходимые коммуникации.



Дом со всеми необходимыми коммуникациями в Делятине / Фото OLX

Яворов, Косовский район

Среди живописных гор, подальше от города, можно купить дом в селе Яворов, Косовского района. Здесь до ближайшего города – 10 километров.

Дом имеет один этаж, а общая площадь составляет 150 квадратных метров. Количество комнат – 6, а цена составляет 1,8 миллиона гривен.



Настоящий карпатский дом / Фото OLX

Розтоки, Косовский район

Настоящий гуцульский деревянный дом в центре села Розтоки, что на Косовщине, с земельным участком в 10 соток продается за 24 тысячи долларов, или же по среднему банковскому курсу, по состоянию на 3 октября, 984 тысячи гривен.

Дом в хорошем состоянии снаружи, впрочем в середине новым владельцам придется доделывать ремонт. В описании отмечается, что поблизости есть все необходимое: магазин, больница, остановки.

Кроме того, в нескольких минутах ходьбы – река и горы.



Настоящий карпатский дом в селе Розтоки / Фото OLX

Кропивник, Калушский район

В селе Кропивник, Калушский район, есть предложение на покупку кирпичного дома, который расположен в горной местности. Его площадь составляет 87,1 квадратного метра, а площадь земельного участка под ним – 0,15 гектара.

Отопление здесь печное. Есть конюшня, стодола, шипка, дровяник и подвальное помещение. Рядом с домом протекает небольшая река. Цена за все – 26 тысяч долларов, или же 1,06 миллиона гривен.



Какая стоимость дома в селе Кропивник / Фото OLX

